Pokémon GO bringt euch neue Abenteuereffekte – So nutzt ihr Gigantenhieb und Gigantenstoß

In Pokémon GO erhalten 2 Monster neue Abenteuereffekte. Wir zeigen euch, welche das sind und wie ihr sie erhaltet.

Was sind Abenteuereffekte? Abenteuereffekte sind Angriffe von Pokémon, die ihr auch außerhalb von Kämpfen einsetzen könnt. Dabei erhaltet ihr für einen gewissen Zeitraum einen Effekt, der euch Vorteile bringt. 2024 wurden die Effekte erstmals bei Ur-Dialga und Ur-Palkia eingeführt.

Mit Zacian und Zamazenta gibt es nun 2 neue Monster, die jeweils einen Abenteuereffekt erhalten. Diese verstärken eure Monster in Raids und in Dyna-Kämpfen.

So funktionieren die neuen Abenteuereffekte

Wie erhalte ich die neuen Abenteuereffekte? Um die neuen Abenteuereffekte zu erhalten, müsst ihr bei Zacian beziehungsweise Zamazenta einen Formwechsel durchführen. Die hierfür notwendige Energie könnt ihr am 28. und 29. Juni 2025 beim globalen GO Fest 2025 erhalten, indem ihr beide Monster in Raids besiegt.

Besitzt euer Zacian die Lade-Attacke Eisenschädel, dann ändert sich diese beim Formwechsel zu Gigantenhieb. Wechselt ihr die Form von Zamazenta, dann wird aus der Lade-Attacke Eisenschädel die neue Attacke Gigantenstoß. Dies sind die Lade-Attacken, die auch als Abenteuereffekt genutzt werden können.

Was bringen die Effekte? Nutzt ihr den Abenteuereffekt Gigantenhieb von Zacian, dann werden die Attacken eurer Pokémon für 6 Minuten verstärkt. Dieser Effekt gilt sowohl in Raids als auch in Dyna-Kämpfen.

Aktiviert ihr den Gigantenstoß von Zamazenta, dann erhöht sich die Verteidigung eurer Pokémon für 6 Minuten. Auch dieser Effekt gilt sowohl in Raids als auch in Dyna-Kämpfen.

Wie kann ich die Effekte einsetzen? Habt ihr Zacian beziehungsweise Zamazenta in die Form König des Schwertes beziehungsweise König des Schildes verwandelt und besitzt die entsprechende Lade-Attacke, dann benötigt ihr zusätzlich noch Sternenstaub und Bonbons des jeweiligen Monsters.

Für jeweils 6 Minuten Wirkdauer der Effekte benötigt ihr 5.000 Sternenstaub sowie 5 Bonbons des entsprechenden Pokémon.

Bei den bisherigen Abenteuereffekten, die im Spiel aktiv sind, ist es möglich, den Effekt mehrmals hintereinander einzusetzen, um die maximale Wirkdauer zu erhöhen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch bei den beiden neuen Abenteuereffekten der Fall sein wird.

Um bei Zacian und Zamazenta den Formwechsel durchzuführen, benötigt ihr neben dem entsprechenden Pokémon auch zusätzlich noch Formwechsel-Energie. Diese könnt ihr am Wochenende beim globalen GO Fest 2025 erhalten, indem ihr die Monster in Raids besiegt: alle Inhalte des GO Fests 2025 in Pokémon GO.