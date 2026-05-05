Wenn GTA 6 weniger als 80 € kostet, wird die ganze Industrie darunter leiden, meint eine Bank aus den USA

Der Preis von GTA 6 unterliegt schon länger einer großen Diskussion. Doch anstelle von Gamern, die sich sonst vor zu hohen Preisen fürchten, meldet sich ein Unternehmen, das nur wenig mit Gaming zu tun hat.

Was hat GTA 6 mit der Branche zu tun? Laut einem Statement der Bank of America setzen die Entwickler von Rockstar Games gemeinsam mit ihrem Publisher Take-Two den Preis für die nächsten Jahre. Sollte GTA 6 zu günstig werden, könnten andere Entwickler ihre teuren Titel kaum rechtfertigen.

Die Bank glaube, dass die Gamer bei jedem Spiel, das teurer als GTA 6 angepriesen wird, sofort den Vergleich zum Spiel der Dekade ziehen würden und man so jahrelang kaum teurere Titel veröffentlichen könnte. Entsprechend sagt die Bank of America:

Wir haben von Teilnehmern auch gehört, dass die Branche, die als krisengeschüttelt gilt, Schwierigkeiten hätte, Spiele für 80 Dollar zu verkaufen, wenn GTA 6 für 70 Dollar auf den Markt käme. Wir sind der Meinung, dass es im eigenen Interesse von Take-Two als Publisher und Partner vieler Entwickler liegt, das Preisniveau für die gesamte Branche anzuheben. Omar Dessouky Analyst der Bank of America

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer von GTA 6 sehen:

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Ein Preis, der alles verändert

Um wen geht es? Die Bank of America hat eigentlich wenig mit Gaming am Hut. Sie schaut sich jedoch verschiedene Märkte an und betrachtet Gaming daher anders als die Konsumenten. Aus diesem Grund war das Unternehmen auch auf der Iicon-Videospiel-Konferenz, wo auch Take-Two-Chef Strauss Zelnick gesprochen hat.

Dabei kam es erneut zur großen Preis-Frage und die soll entscheidender sein als gedacht.

Wie teuer wird GTA 6? Offiziell ist der Preis von GTA 6 noch nicht bestätigt worden. Die Fans und Analysten rechnen damit, dass mit dem dritten Trailer die Vorbestellungen und der Preis bekannt gegeben werden.

Take-Two CEO Strauss Zelnick meinte jedoch zuletzt, man wolle sehr viel Spiel für den Preis bieten und die Preise nicht überteuern. So sagt er während der Konferenz:

Wie man zu einem Kauf steht, hängt davon ab, wie das Produkt selbst ist und wie viel man dafür bezahlt. Verbraucher müssen das Gefühl haben, dass das Produkt selbst großartig ist und der Preis, den sie dafür bezahlt haben, im Verhältnis zum Gelieferten fair war. Strauss Zelnick bei der Iicon Konferenz

GTA 6 und sein Preis beschäftigen seit Jahren die Fans und Analysten. Worüber nur wenige nachgedacht haben, ist das Projekt nach GTA 6 für Rockstar Games. Doch da gibt es nun einen ersten Hinweis: Chef von GTA 6 spricht über den Preis, belebt für das nächste Projekt fast vergessenen Klassiker wieder