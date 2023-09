Starfield: Spieler füllt sein Cockpit mit tausenden Kartoffeln und die Community findet es „wunderschön“

Konsolen-Befehle animieren Spieler oftmals zu verrückten Aktionen. Ein Spieler hat in Starfield tausende Kartoffeln in seinem Raumschiff gesammelt und die Community mit der Physik des Gemüses beeindruckt.

In Starfield liegen überall Dinge herum und stressen damit die Spieler, die jeden Seifenspender und jede Sukkulente einsacken müssen. Manche müllen ihre Schiffe damit richtig voll – andere sagen, das sei Deko.

Ein Spieler zeigt seine spezielle Dekoration in seinem Raumschiff in einem Clip auf Reddit und begeistert die Community mit dem Bewegungsablauf der Items.

„Diese Physik ist wunderschön.“

Was ist das für ein Clip? Auf Reddit postet der Nutzer Moozipan am 5. September einen Clip, in dem er das Innere seines Raumschiffes in Starfield zeigt. Er sammelt eine einzelne Kartoffel vom Boden auf, seine Begleiterin Sarah merkt an: „Du trägst zu viel Kleinkram und Überflüssiges mit dir herum.“

Daraufhin schaut der Spieler kurz zu ihr und geht dann auf die Luke zu seinem Cockpit zu. Er öffnet sie und es plumpsen tausende Kartoffeln aus dem Raum. Sie fallen übereinander, rollen weg, überschwemmen die Türschwelle.

Der Beitrag trägt den Titel „Zeit, etwas loszulassen“ und verzeichnet aktuell über 16.000 Upvotes und um die 740 Kommentare.

So reagiert die Community: Die smoothe Bewegung des Gemüses beeindruckt die Community. Der Nutzer Noxtension schreibt: „Diese Verschüttungsphysik ist wunderschön.“ Er erhält dafür Zustimmung in Form von über 3.000 Upvotes.

Ein Nutzer merkt an, „dass Kartoffeln dabei helfen können, Schmuggelware vor diesen lästigen Scannern zu verstecken.“ Falls ihr lieber auf Nummer sicher gehen wollt beim Schmuggeln, empfehlen wir unseren Guide:

Ein Mann und seine Kartoffeln

Ein Nutzer schreibt im Kommentar, dass es ihn freue, „dass wir noch etwa 10 Jahre lang solchen Content zum Anschauen haben werden.“ Ein anderer Nutzer antwortet mit: „Die Mods werden verrückt sein.“

Der Nutzer hunterz85 äußert die Idee, eine Granate hereinzuwerfen und die Tür zu schließen. Der Spieler Moozipan antwortet darauf mit: „Meinst du so?“, und verlinkt einen weiteren Clip, in dem er die Tür zum Cockpit schließt und alles da drin explodiert.

In dem Raum steht auch seine Begleiterin Sarah. Ihre letzten Worte sind: „Zeit, zu gehen?“ Die Explosion kommentiert jemand mit: „Ihr Fehler, sich zwischen diesen Mann und seine Kartoffeln zu stellen.“

Wie hat der Spieler das gemacht? Vermutlich hat Moozipan mit einem Konsolen-Befehl tausende Kartoffeln gespawnt. So könnt ihr mit den Befehlen einzelne Items entweder vor euch platzieren oder ins Inventar legen.

