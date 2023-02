Podcaster macht angeblich auf TikTok Werbung für Potenzmittel – Dabei stammt das Video gar nicht von ihm

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was ist daran so tückisch? Das große Problem daran ist: Joe Rogan hat den Werbespot für das Potenzmittel nie eingesprochen und hat sich wohl auch nicht einverstanden erklärt, für das genannte Produkt zu werben. Dahinter steht laut verschiedener Aussagen eine künstliche Intelligenz, die seinen Auftritt und seine Stimme gefälscht hat.

Rogan spricht über den Nutzen des Produkts und erklärt, dass es als eines der meistverkauften Produkte auf Amazon gelistet sei. So sagt er selbst in dem Video:

