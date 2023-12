Ex-Mitarbeiter von Blizzard erklärt, warum Twitch-Streamer Asmongold wichtig für Gaming-Firmen ist

„Asmongold ist der Konsument. Asmongold ist der Spieler. Asmongold ist jedermann“, so Hall. Er meint: Wenn man als Entwickler nicht auf Asmongold höre, dann höre man auch nicht auf seine Community. Das würde allerdings nicht bedeuten, dass man auch alles tun müsse, was der Twitch-Streamer verlangt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Stream wollte ein Zuschauer wissen, wie man bei Blizzard eigentlich über Asmongold und Streamer wie ihn denke. 2016, als Hall die Firma verließ, hatte Asmongold gerade einmal 3.000 Zuschauer und war noch weit entfernt davon, als Autorität für alles, was MMORPGs und Blizzard angeht, herangezogen zu werden.

Was ist das für ein Mitarbeiter? Jason Hall arbeitete 6 Jahre lang für Blizzard, ist mittlerweile ein Indie-Entwickler und selbst auf Twitch aktiv. Auf der Streaming-Plattform spricht er über seine Erfahrungen in der Spiele-Industrie und äußert sich auch kritisch über seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to