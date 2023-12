30 Kills in 26 Sekunden: Ein Spieler erreicht die stärkste Killstreak in CoD MW3 in Rekordzeit und ohne Cheats

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Warum ist so ein Vorgehen überhaupt möglich? Ein anderer reddit-User namens „TeaAndLifting“ hat möglicherweise eine Erklärung dafür, warum das perfide System des Spawntrappings so gut funktioniert. Das System versuche den soeben getöteten Spieler in „sicherem“ Abstand zu der Person spawnen zu lassen, die sie gekillt hat, um schnell und einfach Rache zu üben. „In diesem Fall hatte ihr letzter Mörder den sicheren Spawn im Visier“, schlussfolgert der User. Es ist nicht das erste Mal, dass ingame-Systeme oder Waffen von der Community kritisiert werden. Auch ein bestimmter Schild stand jüngst in der Kritik, unfair zu sein.

In nur 26 Sekunden erreicht der User die Nuke. Für sein wenig ehrenhaftes Vorgehen erntet er in den reddit-Kommentaren sowohl Bewunderung als auch Kritik.

Im Laufe der Jahre veränderten sich die Parameter etwas, in manchen Ablegern der Reihe fehlte die Nuke völlig. Im aktuellen MW3 ist sie wieder mit an Bord, dieses Mal mit der Anforderung, 30 Kills ohne eigenen Tod zu schaffen. Keine leichte Aufgabe.

Unter allen Killstreaks, die im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ durch das Erledigen von Gegner erzielt werden können, ist die Nuke, zu Deutsch, „Taktische Atombombe“, wohl die stärkste. Entsprechend schwierig ist es, sie zu erspielen. Ein reddit-User beweist nun in einem Video, dass man sich das Leben dank geschickter Positionierung wesentlich erleichtern kann.

