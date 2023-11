Eine Waffe ist in CoD: MW3 so unfair, dass viele Spieler sie verbannen wollen

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es viele nervige Waffen die Spieler auf die Palme bringen, doch eine ist so schlimm, dass Spieler sie gelöscht sehen wollen. Ihr kennt sie sicherlich, denn sie verschießt weder Kugeln noch hat sie ein Magazin.

Um welche Waffe handelt es sich? Es handelt sich dabei um das Einsatzschild, das Spieler auf dem Rücken mit einer Primärwaffe tragen können, wenn sie die Schützen- oder Overkill-Weste ausgerüstet haben.

Während es sich hierbei also um eine Nahkampfwaffe mit wenig Reichweite handelt und sie tatsächlich keine tödliche Gefahr darstellt, wird sie von vielen Spielern trotzdem gern als „Panzerung“ verwendet. Diese Schildkröten rasen dann durch die Map und zerfetzten jeden Spieler um sich während sie unversehrt bleiben und das stinkt den meisten Spielern gewaltig.

Spieler verachten das Schild, wollen es gelöscht sehen

Warum ist das Schild so schlimm? Das Schild, wie schon erwähnt, fungiert hier als Panzerung. Spieler, die das Schild auf dem Rücken tragen, bekommen, deshalb wenig bis gar keinen Beschuss mit und können so Hinterhalte besser überleben, falls sie von hinten beschossen werden.

Sollte ein Spieler das Schild frontal tragen, kann er so auch gegnerischen Beschuss standhalten und dann in den Feuerpausen auf seine Schusswaffe wechseln, um seine Feinde zu beschießen. In der Theorie hört sich das nicht so spektakulär an, doch in der Praxis funktioniert die Taktik außerordentlich gut.

Sie ist unfair, aber effektiv und hilft vor allem in Modi wie Suchen und Zerstören, in denen man durch Animationen hilflos ausgeliefert ist. Zudem ist das Schild schwer zu kontern, da vieles abgeblockt werden kann.

Durch diese Punkte werden die Fans erzürnt zurückgelassen, denn sie finden, eine solche Kombi hat in Call of Duty nichts zu suchen (via reddit.com). Sich im Kampf nicht zu stellen und lieber als Schildkröte durch die Map zu manövrieren passt in dem Shooter einfach nicht rein und sollte deshalb komplett aus MW3 gelöscht oder in eine Abschussserie umgewandelt werden.

Wie kann man gegen das Schild vorgehen? Obwohl das Schild schwer zu kontern ist, gibt es einige Taktiken und Items, die ihr euch zu nutzen machen könnt, um die Schildkröte aus ihrem Schutz zu locken.

Nutzt am besten eine Blend- und Semtex-Granate. Die Blendgranate soll den Gegner verlangsamen, während die Semtex hinter dem Spieler platziert wird. So wird euer Feind in die Luft gesprengt.

Ihr könnt aber auch auf Thermit oder Aerosol setzten, um so Flächenschaden zu erzeugen. Das kann den Gegner in Panik versetzten, damit ihr ihn schnell von hinten attackieren könnt, falls er sein Schild aktiv vor sich hat.

Zu guter Letzt sind Schockstäbe auch eine starke Alternative um eure Gegner für einen kurzen Moment festzunageln. Dadurch bekommt ihr ein kurzes Zeitfenster spendiert, um an die Schwachstelle eures Feinds zu gelangen und ihm den finalen Stoß zu geben.

Das waren einige Tipps, wie ihr mit einem Schildkröten-Spieler in CoD fertig werdet. Habt ihr selbst einige Tipps und Erfahrungen gesammelt, wie man diese Feinde überlisten kann? Dann teilt diese uns gern in den Kommentaren!

In CoD MW3 dominiert gerade ein Perk, der viel stärker ist als seine Konkurrenz: „Hat mir hunderte Free-Kills verschafft“