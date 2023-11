In Call of Duty: Modern Warfare 3 könnt ihr aus einer Vielzahl von Waffen und Perks wählen, um für euch die perfekte Ausrüstung zu finden. Dabei ist es völlig normal, dass manche Gadgets besser und andere schlechter sind. Doch ein Perk ist aktuell so stark, dass es seine komplette Kategorie dominiert.

Um welchen Perk geht es? In CoD MW3 könnt ihr verschiedene Stiefel anziehen und mit ihnen beispielsweise Veränderungen an eurem Movement vornehmen. So ist es unter anderem möglich, eure Bewegungs- oder Klettergeschwindigkeit zu erhöhen oder die Dauer eures Taktik-Sprints zu verlängern.

Doch besonders der Perk „Verdeckte Sneaker“ ist aktuell so stark, dass er mit den anderen Stiefel-Optionen den Boden wischt. Ihr schaltet die verdeckten Sneaker auf Stufe 25.

Stiefel, mit denen ihr lautlos sprintet

Was kann der Perk? Die verdeckten Sneaker verhindern Schrittgeräusche. Ihr könnt mit diesen Stiefeln also deutlich effektiver eure Gegner flankieren, da diese euch gegebenenfalls nicht mehr hören.

Schrittgeräusche nehmen in vielen Shootern eine wichtige Rolle ein. Egal ob ihr eine feste Position haltet oder selber viel in Bewegung seid, es kann ein deutlicher Vorteil sein, wenn ihr heraneilende Gegner rechtzeitig hört.

Ein Perk, das Schrittgeräusche reduziert, kann euch dementsprechend einen Free-Kills an euren Kontrahenten bringen, wie diese sich zu sehr auf ihr Gehör verlassen. Das finden auch einige Spieler auf Reddit.

„Ich höre wirklich nie Schritte, weil alle sie nutzen“

Was sagen die Spieler zu dem Perk? Auch auf Reddit wird die Stärke des Perks von den Spielern diskutiert. Der Nutzer jaymelo_9 ist der Meinung, die verdeckten Sneaker seien mit Leichtigkeit die erste Wahl bei den Stiefeln und überschatten jede andere Option (via Reddit).

Auch andere Nutzer sind der Meinung, dass die verdeckten Sneaker sehr stark sind und nutzen diese:

avidpretender: „Die verdeckten Sneaker sind auf all meinen Klassen [ausgerüstet].“

teach49: „Ich höre wirklich nie Schritte, weil alle sie nutzen. Und warum sollten sie auch nicht?“

„Es gibt SO viele Leute ohne die Stiefel und ich werde nie verstehen, warum. Sie haben mir hunderte Free-Kills verschafft.“

Dennoch gibt es auch einige Spieler in dem Reddit-Thread, die andere Stiefel nutzen – wenn auch nur auf vereinzelten Klassen. Ein Nutzer erklärte beispielsweise, auf seinen LMG-Klassen spiele er die verdeckten Sneaker nicht. Mit einem LMG möchte man ohnehin nicht leise vorgehen.

Viele User, die eher auf andere Stiefel zurückgreifen, spielen diese vor allem aus persönlicher Präferenz. Für manche ist ein verbessertes Sliden einfach wichtiger als lautlose Schritte.

Wenn ihr euch einen gesamten Überblick über die besten Ausrüstungsgegenstände des Spiels verschaffen wollt, schaut hier vorbei: CoD MW3: 18 der besten Ausrüstungen im Multiplayer – Diese Items braucht ihr