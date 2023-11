CoD MW3: 18 der besten Ausrüstungen im Multiplayer – Diese Items braucht ihr

In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es viele Items für eure Ausrüstung, die ihr in eurem Setup einpflegen könnt, doch nicht jedes der Items lohnt sich. Wir zeigen euch 18 der besten Ausrüstungen und erklären euch, weshalb sie so gut sind.

Welche Ausrüstungen sind gemeint? In Call of Duty: Modern Warfare 3 gibt es insgesamt 6 Arten von Ausrüstungen, die ihr je nach Setup ausrüsten und anpassen könnt. Folgende sind gemeint:

Wir zeigen euch in unserer Liste eine Auswahl der besten Ausrüstungen in MW3 und erklären euch kurz, warum sie so gut sind. Um an unsere Ergebnisse zu kommen haben wir alle Items verglichen, unsere Erfahrung spielen lassen und zudem Experten aus CoD verglichen und geschaut, welche Items sie präferieren.

Beste Schutzwesten

Schützenweste Infanterieweste Overkill-Weste

Schützenweste Warum so gut? Erhöht das Nachladetempo versorgt euch beim Einsteig mit maximaler Munition lässt euch zwei Primär-Waffen tragen

Infanterieweste Warum so gut? Erhöht die Dauer des taktischen Sprints Reduziert die Aktualisierungszeit des Sprints

Overkill-Weste Warum so gut? Schnellerer Waffenwechsel Nachladen im Sprint



Beste Taktik- und Primärausrüstung

Splittergranate Bohrladung Täuschgranate Betäubungsgranate

Splittergranate Warum so gut? Kann verzögert geworfen werden, um Gegner mit einem Knall zu erwischen

Bohrladung Warum so gut? Stark gegen Gegner, die in Häusern campen

Täuschgranate Warum so gut? Kann Gegner verwirren und generiert XP

Betäubungsgranate Warum so gut? Stark um Gegner zu überrumpeln und kampfunfähig zu machen



Weiter gehts mit den Feldausrüstungen und Handschuhen auf Seite 2.