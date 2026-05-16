Kabellos, mechanisch und richtig günstig: Kompakte Gaming-Tastatur jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Dass eine gute Gaming-Tastatur nicht viel kosten muss, beweist gerade die stark bewerte Sharkoon Skiller SGK55W im Amazon-Angebot.

Gute Gaming-Tastatur um 20% reduziert

Jetzt zum Angebot

Sharkoons Skiller SGK55W bekommt ihr im Angebot bei Amazon aktuell um 20 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das Modell bisher noch nicht. Das Angebot gilt bis zum 27. Mai oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Die im 75-Prozent-Format gehaltene Gaming-Tastatur “designed in Germany” setzt auf ein Gasket-Mount-Design mit schallisolierender doppellagiger Schaumstoffdämpfung plus Silikonschicht sowie eine Polycarbonat- Positionierungsplatte für gedämpfte Akustik und einen runden Tastenanschlag.

Eigens für Sharkoon entwickelte, vorgeschmierte Schalter versprechen dank linearer Charakteristik eine geschmeidige Betätigung ohne Widerstandspunkte und sollen ideal für schnelle Eingaben beim Gaming oder Chatten sein. Dazu gibt es für lange Haltbarkeit per Double-Injection-Verfahren gefertigte, extra-dicke PBT-Tastenkappen im Cherry-Profil.

Die south-facing ARGB-Beleuchtung soll derweil für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen, während sich die Tastatur dank Dual-Mode-Betrieb mit Kabel oder kabellos per 2,4-GHz-Funk verbinden lässt. Ein 4.000-mAh-Akku soll dabei für eine lange Laufzeit sorgen. Als Sondertaste gibt es obendrein auch einen Lautstärke-Drehregler.

Außerdem lassen sich dank Hot-Swap-PCB und VIA-Kompatibilität sowohl Schalter als auch Funktionen frei wechseln und an persönliche Vorlieben anpassen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Tastatur Sharkoon Skiller SGK55W für nur 59,90 Euro (Tiefstpreis) statt 74,90 Euro UVP bei Amazon

In den Amazon-Rezensionen kommt die erst Anfang des Jahres veröffentlichte Tastatur mit durchschnittlich 5 von 5 Sternen hervorragend an und auch im Fachtest, zum Beispiel bei Hardwarezoom.net, gab es mit 90 Prozent eine sehr starke Testwertung.

[…] Sharkoon liefert mit der SGK55W eine sehr gut ausgestattete, vielseitige und angenehm leise mechanische Tastatur zu einem fairen Preis ab! Hardwarezoom.net

Pro saubere Verarbeitung

kompaktes Layout

präziser und linearer Anschlag (vorgeschmierte Schalter)

angenehm leise, keine störenden Nachhallgeräusche

Hot-swap-fähig

latenzfreie Funktechnik (2.4 GHz)

ordentliche Akkulaufzeit

ausreichend langes USB-C-Kabel

anpassbare RGB-Beleuchtung (Einzeltasten)

praktischer Drehregler

langlebige PBT-Tastenkappen

browserbasierte Software

auch für (Viel)Schreiber gut geeignet

Preis Contra Kunststoff-

gehäuse

gehäuse keine Handballen-

auflage

auflage Layout nicht für jeden Anwender geeignet

Weitere Angebote: Radeon-Grafikkarte, Intel-CPU, Heimkinosystem und Gaming-Notebook

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine sehr empfehlenswerte Radeon-Grafikkarte von AMD sowie ein lohnendes CPU-Upgrade von Intel zum Tiefstpreis. Außerdem gibt es ein 7.1-Heimkinosystem mit Dolby Atmos zum halben Preis bei MediaMarkt oder ein HP Omen Gaming-Notebook mit GeForce RTX 5060 unschlagbar günstig.

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