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Subnautica 2: Inventar- und Hotbar-Upgrades – Alle Locations der nötigen Biobetten

aschuerlein Alexander Mehrwald Lesezeit 2 Minuten

Gerade zu Beginn sind der Platz im Inventar und der Hotbar knapp in Subnautica 2. Wir zeigen euch, wie ihr eure Taschen vergrößern könnt.

Subnautica 2
Subnautica 2
Survival

Wie erweitert man das Inventar und die Hotbar? Um beides zu vergrößern, müsst ihr mit den Terminals an den Biobetten vergangener Pioniere interagieren. Meist findet ihr in der Nähe auch Blackboxen, die ihr aktivieren solltet.

Insgesamt gibt es derzeit 5, mit denen ihr euren mobilen Stauraum erweitern könnt. Das dauert zwar eine Weile, aber es lohnt sich, weshalb ihr hierauf frühzeitig einen Fokus setzen solltet.

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Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet

Wo findet man die Upgrades? Folgende Locations solltet ihr aufsuchen, wenn ihr die Upgrades sichern wollt:

BiobettLocation
1 – Ca. 150 Meter in den Nordosten eurer Rettungskapsel
– In der Nähe findet ihr eine sichtbare Strömung, lasst euch von ihr treiben
– In der Nähe ist ein Tunnel mit rotem Seetang, darin findet ihr das Biobett
2 – In der Nähe des Wegpunkts „Alte Basis“
– Haltet Ausschau nach einem blauen Leuchtstab im Boden
– In der Nähe der Blackbox von Chap
3– Ca. 240 Meter in den Südosten eurer Rettungskapsel
– Schwimmt die Felssäule nach ganz unten, dort findet ihr den Eingang
4– Ca. 270 Meter in den Südwesten von eurer Rettungskapsel
– Schwimmt die Felswand hinunter, bis ihr einen Eingang findet
5– Ca. 500 Meter in den Osten von eurer Rettungskapsel
– Der Eingang befindet sich direkt neben einem Felsen

Achtung: Für dieses Upgrade braucht ihr die Anpassung „Hitzetoleranz“

Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, ihr könnt auch tragbare Spinde verwenden, um euren Stauraum unterwegs zu entlasten. Den müsst ihr zwar in der Hand halten und immer wieder aufnehmen und ablegen, doch gerade für Farm-Touren für Erze und Co. kann sich das durchaus lohnen.

Ihr findet solche Spinde häufig in alten Basen und Höhlen oder könnt sie später auch selbst herstellen.

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Die nötigen Ressourcen in Subnautica 2 zu finden, gestaltet sich manchmal schwierig. Es gibt aber ein paar Tipps, die man befolgen kann, um sich trotz Fehlens einer Karte im tiefen Ozean zurechtzufinden und zuverlässig das ausfindig zu machen, was man braucht: Subnautica 2: Ressourcen finden & Respawn – Tipps & Tricks, die ihr kennen solltet

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