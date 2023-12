CoD MW3: Spieler findet cleveren Weg, eine nervige Herausforderung mit Leichtigkeit abzuschließen und einen Skin freizuschalten

Wer seine Waffen in „Call of Duty: Modern Warfare 3” optisch zu langweilig findet, kann auf die zahlreichen Skins zurückgreifen, die das Spiel einem bietet. Doch nicht alle davon sind leicht zu bekommen. Um eine besonders nervige Herausforderung zu schaffen, bei deren Abschluss man einen wertvollen Skin erhält, kann man sich eines einfachen Tricks bedienen. Ein Spieler hat seine Vorgehensweise nun in einem Reddit-Post erklärt.

Was ist die Situation? Im Spiel „CoD MW3“ gibt eine Reihe von mal mehr, mal weniger schwierigen Challenges. Um sie zu bestehen, reicht es in manchen Fällen, das Spiel einfach gewohnt zu spielen, in anderen aber benötigt es stundenlangen Grind.

Einzelne Herausforderungen sind dabei nicht nur zeitraubend, sondern schlicht frustrierend. Um sich zum Beispiel die wöchentlichen Challenges zu erleichtern, könnt ihr euch den ein oder anderen Tipp auf MeinMMO abholen.

Eine besonders nervige Herausforderung stellen die sogenannten „Penetration Kills“ dar. Dabei gilt es, mit verschiedenen Waffentypen durch Objekte oder Wände zu schießen, und die sich dahinter befindenden Gegner zu eliminieren. So muss man beispielsweise mit den verschiedenen LMGs (leichte Maschinengewehre) 10 „Penetration Kills“ in einer Runde schaffen, um zur Belohnung die versteckten Skins freizuschalten. Keine leichte Sache.

Manche Skins haben übrigens auch so ihre Nachteile. Activision hat hierzu eine wichtige Änderung angekündigt.

Mit einem einfachen Trick gelingt die Herausforderung

Wie kann die Challenge gemeistert werden? Wie so oft kommt die Lösung für das Problem von einem Reddit-User. Genauer gesagt von „jonnyvue“, der in einem Video zeigt, wie er die Herausforderung ohne große Probleme geschafft hat:

Um die Aufgabe abzuschließen, spielt „jonnyvue“ im Hardcore-Modus auf der Karte „Shipment“ mit einem LMG. Gleich nach dem eigenen Spawn postiert er sich an einer bestimmten Stelle auf der Map, von der aus er den Spawn des gegnerischen Teams zwar nicht direkt im Blick hat, aber doch in diese Richtung schaut. Durch einen vor dem Spawn platzierten Schiffscontainer kann aber geschossen werden, womit die Anforderung der Challenge erfüllt wird.

Das Resultat: Die Gegner fallen um wie die Fliegen. Schnell hagelt es XP, und die Anforderungen für die Herausforderung sind geschafft.

Wie kommt der Trick bei der Community an? Es mag nicht die feine englische Art sein, um sich seine Punkte zu verdienen. Viele Reaktionen auf das Reddit-Video können sich scheinbar nicht entscheiden, ob sie den Trick nun gut finden, oder kritisieren wollen:

Der User „burningastronaut“ schreibt etwa zwiegespalten: „Das ist ekelhaft. Ich liebe es.“

„Turbulent-Resist-442“ meint hingegen spöttisch: „Sehr schön. Ich wette, sie waren stinksauer.“

Mahnend warnt hingegen „Batata260610“: „Wie man ohne Grund gemeldet und gebannt wird.“

Es bleibt in der Tat abzuwarten, ob der Entwickler Sledgehammer Games nun eingreift, und diese Vorgehensweise unterbindet. Letztlich ist sie nichts anderes als „Spawn Trapping“, und das kann durchaus zu Serverkicks oder schlimmeren Strafen führen.

Jene, die sich des Tricks bedient haben, oder sich auf ehrliche Art und Weise der Herausforderung gestellt haben, dürfen sich am Ende über ihren neuen Skin freuen. Alle anderen grinden weiter.

Spielt ihr das neue „CoD MW3“ bereits? Auf MeinMMO findet ihr einen Überblick über die erste Season, die am morgigen 6. Dezember 2023 startet.