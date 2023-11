Mit der ersten Season in Call of Duty: Modern Warfare 3 zieht ein weihnachtliches Event ein und bringt neue Herausforderungen und Belohnungen für Warzone mit. Keine Sorge: Der Multiplayer soll nicht leer ausgehen.

In einer knappen Woche ist es so weit: Am 6. Dezember wird Season 1 für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: Warzone auf allen Plattformen veröffentlicht. Start ist um 18 Uhr deutscher Zeit.

Neben voraussichtlich drei neuen Maps und neuen Inhalten für den Zombie-Modus, wird es auch eine neue Map für Warzone geben – Urzikstan. Und dort findet innerhalb der ersten Season das CODMAS-Event statt, inklusive thematisch passenden Maps und Modi. Wir verraten euch, was euch da erwarten wird.

Juggernaut Santa und tödliche Schneebälle

Was ist das für ein Event? Laut der CoD-Website soll das Holiday Event CODMAS neue Herausforderungen und Belohnungen auf die Urzikstan-Karte in Call of Duty: Warzone bringen. Manche seien sichtbar, andere versteckt.

„ Slay Ride Resurgence“ Limited Time Mode: Der Modus soll eine festliche Ausgabe von Resurgence sein – die schnellere Variante von Battle Royale, bei der man respawnt, anstatt im Gulag zu landen, wenn man von einem Gegner abgeschossen wird. Dort soll euch zudem „eine Reihe von Überraschungen“ erwarten.

Der Modus soll eine festliche Ausgabe von Resurgence sein – die schnellere Variante von Battle Royale, bei der man respawnt, anstatt im Gulag zu landen, wenn man von einem Gegner abgeschossen wird. Dort soll euch zudem „eine Reihe von Überraschungen“ erwarten. Deck the Halls: In ganz Urzikistan sind Geschenke verteilt, in sogenannten „Holiday-Kisten“. Wenn Spieler mit den Kisten interagieren, wird ein Leuchtsignal gesendet – macht euch also auf Kämpfe um die Geschenke gefasst. Die Spieler, die den Punkt am längsten halten können, sollen auf den Weihnachtsmann treffen – „oder zumindest etwas, das früher einmal der Weihnachtsmann war“, heißt es.

In ganz Urzikistan sind Geschenke verteilt, in sogenannten „Holiday-Kisten“. Wenn Spieler mit den Kisten interagieren, wird ein Leuchtsignal gesendet – macht euch also auf Kämpfe um die Geschenke gefasst. Die Spieler, die den Punkt am längsten halten können, sollen auf den Weihnachtsmann treffen – „oder zumindest etwas, das früher einmal der Weihnachtsmann war“, heißt es. Zombie Santa: Erhaltet ihr bei „Deck the Halls“ einen Schlüssel, erscheint ein „Frohes“ Portal. Benutzt ihr dieses, könnt ihr es mit einem zombifizierten Juggernaut Santa aufnehmen. Besiegt ihr diese böse Inkarnation des Weihnachtsmannes, werdet ihr mit wertvoller Beute belohnt.

Erhaltet ihr bei „Deck the Halls“ einen Schlüssel, erscheint ein „Frohes“ Portal. Benutzt ihr dieses, könnt ihr es mit einem zombifizierten Juggernaut Santa aufnehmen. Besiegt ihr diese böse Inkarnation des Weihnachtsmannes, werdet ihr mit wertvoller Beute belohnt. Slay Ride: Der Weihnachtsmann hat den Zug in Urzikstan übernommen und Geschenke an alle braven Spielerinnen und Spieler verteilen, die er trifft. Jedoch wird man auf heftigen Widerstand stoßen, wenn man nicht brav war.

Der Weihnachtsmann hat den Zug in Urzikstan übernommen und Geschenke an alle braven Spielerinnen und Spieler verteilen, die er trifft. Jedoch wird man auf heftigen Widerstand stoßen, wenn man nicht brav war. Schneeballschlachten: Überall in Urzikstan werdet ihr tödliche Schneebälle als Boden-Loot finden, die als Schneeflockensymbol auf der Map dargestellt werden. (Diese Schneeballschlachten stellen wir uns etwas chaotischer und gefährlicher vor, als die, die wir so kennen..)

Mehr zu den Modi und Herausforderungen erfahrt ihr auf callofduty.com.

Wird es auch Event-Inhalte im Multiplayer geben? In den 12 Tagen, die CODMAS laufen soll, soll es auch eine neue Herausforderung für den Multiplayer von CoD: MW3 geben. Dies könnte dann ähnlich ablaufen, wie die vorigen Events. Bei den Events konntet ihr bisher XP in den Matches farmen und dafür Belohnungen freispielen.

Aktuell könnt ihr neben den Event-Belohnungen auch eine neue Waffe freischalten, wenn ihr die Weekly Challenge erledigt. Wir zeigen euch wie das geht, welches Setup stark für den Start ist und wie gut die TAQ Eradicator wirklich ist:

