CoD MW3: Weekly Challenge bringt neue Waffe TAQ Eradicator – So schaltet ihr sie frei

Lohnt sich die TAQ Eradicator? Auf alle Fälle. Das Gewehr genießt schon ohne Aufsätze einen geschmeidigen Rückstoß und mit seinem natürlichen Visier könnt ihr Gegner präzise anvisieren und vernichten. Sucht ihr euch dann noch ein passendes Setup aus, der euren Rückstoß schon fast eliminiert und euch auch in Modi mit einer schnellen ADS (Aim Down Sight) seid ihr beinahe unbesiegbar.

Die Waffe lautet TAQ Eradicator und wird erst in Woche 4 freigeschaltet, dafür müsst ihr 5 beliebige Herausforderungen der Woche 4 erledigen, um das Gewehr in eure Sammlung aufnehmen zu können. Bei den Aufgaben habt ihr die Wahl zwischen Mehrspieler- und Zombie-Aufgaben, die ihr für die Waffe abschließen müsst.

TAQ Eradicator freischalten – So geht’s: Call of Duty: Modern Warfare 3 hat noch einige Tage, bis seine erste Season ausgerollt wird und deshalb bietet Activision schon vor Season-Start einige wöchentliche Aufgaben an, damit ihr euch beschäftigen und zudem XP, Aufsätze und eine Waffe freischalten könnt.

Call of Duty: Modern Warfare 3 bringt eine neue Waffe in eure Sammlung, doch diese müsst ihr erst freischalten. Wir zeigen euch wie das geht, welches Setup stark für den Start ist und wie gut die TAQ Eradicator wirklich ist.

