Eine neue Lebenssimulation vom XCOM-Chef-Entwickler lässt euch Drama wie in Gilmore Girls erleben

Wenn es um Lebenssimulationen geht, muss es nicht immer Die Sims sein. Das will euch jetzt ausgerechnet der ehemalige Chef-Entwickler von XCOM beweisen.

Was ist das für ein Spiel? Das neue Spiel des ehemaligen Chef-Entwicklers von XCOM und Marvel’s Midnight Suns, Jake Solomo, hat wenig mit Strategiespielen zu tun. In dem Spiel soll man einen Charakter das Drama einer Kleinstadt durchleben lassen. Im Augenmerk des Spiels liegen die Charaktere und deren Beziehungen miteinander.

Im Spiel ohne Namen soll es keine lineare Story geben, sondern für jeden Spieler neu gewürfelte Szenarien. Das Spiel soll jedoch immer in einer Kleinstadt spielen, in der jeder jeden kennt. Das Drama, die Lästereien und die Gerüchte soll man sich wie bei „Gilmore Girls“ vorstellen, „weil jeder jeden kennt“ sagt Solomo im Interview mit PCGamer.

Sims aber irgendwie auch nicht

Gibt es das nicht auch bei Sims? Ja und nein. Jake Solomo nimmt die Sims selbst als Vorbild für sein neues Spiel, hat aber auch bekannte Mods wie die „Wicked Whims“-Mod im Blick. Es soll jedoch nicht darum gehen, Bedürfnis-Meter im grünen Bereich zu halten.

Einen Baumodus wie bei Sims kann sich der Entwickler aber vorstellen, das stände jedoch nicht oben auf der Prioritäten-Liste und sei eventuell etwas, das man nach dem Launch einführen möchte.

Die Lebenssimulation soll den Fokus klar auf die Geschichte und Beziehungen der Charaktere legen und für den Spieler dabei noch einige Herausforderungen im Gepäck haben.

Wie soll die Geschichte lebendig werden? Damit die Geschichte so richtig lebendig wird, soll nicht immer alles nach Plan laufen. Im Spiel werden unvorhergesehene Ereignisse passieren, zum Beispiel könnte euer Charakter sich während eines Dates nicht wohlfühlen und deshalb regelmäßig die Toilette besuchen müssen.

Die Dialoge sind ein wichtiger Punkt im Spiel. Hier möchten die Entwickler euch gleich mehrere Optionen zum Antworten liefern, die dann das Geschehen beeinflussen. Ein Dialog könnte laut dem Entwickler etwa so ablaufen:

„Die Art und Weise, wie wir das handhaben, ist, dass ein Charakter auf dich zukommt und sagt: ‘Oh, ich habe gehört, dass dein Vater wieder in der Stadt ist’, und das ist ein Dialogbaum, in dem der Spieler drei sehr unterschiedliche Optionen hat, wie ‘Ich will nie wieder mit diesem Mann sprechen’ oder ‘Ja, er ist hier, weil er heiratet und ich mag seine Verlobte nicht’“, sagt Jake Solomo.

Ihr könnt also auch selbst für das Drama sorgen, in dem ihr den richtigen Leuten die richtigen oder falschen Dinge sagt. In einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt, bleibt schließlich nichts lange geheim.

Wie fertig ist das Spiel? Das Spiel ist wohl noch lange nicht fertig. Im Interview mit PCGamer fällt kein Name zum Spiel oder gar ein Zeitraum für die Veröffentlichung. Die Entwickler scheinen aber eine Veröffentlichung im Early Access anzupeilen.

Das Studio hat aktuell elf Mitarbeiter, man peilt aber bereits an, zwei weitere einzustellen. Auch einen spielbaren Prototypen soll es schon geben.

