Helldivers 2: Beste Schiffsmodule – Welche ihr zuerst upgraden solltet

In Helldivers 2 gibt es Schiffsmodule, die euch starke Vorteile im Kampf gegen Terminiden und Automatons geben. Wir zeigen euch, welche ihr zuerst upgraden und warum ihr das tun solltet.

Was sind Schiffsmodule? In Helldivers 2 gibt es in eurem Über-Zerstörer die Möglichkeit im „Schiffsmanagement“ neue Taktikausrüstungen und Schiffsmodule einzukaufen.

Während Taktikausrüstungen aktiv im Kampf genutzt werden können, sind Schiffsmodule eher Upgrades. Sie verkürzen zum Beispiel die Abklingzeit eurer Orbitalschläge oder erhöhen die mitgelieferten Magazine eurer Ausrüstungen.

Es gibt insgesamt 18 Schiffsmodule, doch es ist nicht leicht die besten für den Start auszusuchen. Wir zeigen euch, welche ihr zuerst kaufen solltet.

Helldivers 2: Die besten Schiffsmodule zum Start

Welche Module soll ich zuerst kaufen? Es gibt insgesamt 6 Kategorien mit jeweils 3 Unterpunkten, die ihre Vorteile erst beim Kauf entfalten. Folgende solltet ihr zuerst kaufen:

Patriotisches Verwaltungszentrum Lizenz zur Nutzung von Spenden Vereinfachtes Antragsverfahren Handwagen Grund: Bei diesen Upgrades werden die Abklingzeiten aller Unterstützerwaffen und Rucksäcke um 10 % reduziert. Zudem bekommt ihr mehr Munition für eure gerufenen Waffen spendiert.

Hangar Cockpit mit Atemflüssigkeit Gefahrenzulage für Versorgungsteams Erweitertes Waffenlager Grund: Der Adler ist eine mächtige Einheit im Kampf gegen die Automatons und Terminiden. Diese Upgrades verringern die Abklingzeiten und die Zeit, die der Adler braucht, um sich erneut aufzufüllen. Zusätzlich erhöht sich eure Anzahl der möglichen Einsätze.

Orbitalkanonen Explodierende Schrapnelle Mehr Waffen Schwerelose Hinterlader Grund: Bei diesen Upgrades werden alle eure Orbitalschläge gestärkt und die Abklingzeit verkürzt. Eine praktische Sache, da die Orbitalschläge mächtige Attacken auf eure Gegner herablassen können.



Beachtet, dass ihr nicht frei wählen könnt, welche ihr zuerst upgraden möchtet. Solltet ihr in einer Sparte einen Punkt erwerben, könnt ihr erst die nächste Stufe kaufen, um an die letzte Stufe des Moduls zu gelangen.

Wie kaufe ich Schiffsmodule? Die Module für euer Schiff lassen sich nur mit Proben, sogenannten Samples, kaufen. In jeder Mission könnt ihr je nach Schwierigkeitsgrad bis zu drei Sorten an Proben sammlen:

Gewöhnlich (grün)

Selten (orange)

Superselten (pink)

Je nach Farbe unterscheidet sich die Seltenheit der Proben und auch ihre Häufigkeit in einer Operation. Pro gekaufte Stufe eines Moduls erhöht sich der Preis der nächsten Stufe. Es ist also wichtig in Operationen so viele Proben wie möglich zu sammeln.

Wichtig ist auch, dass der Schwierigkeitsgrad entscheidend für das Auffinden der Proben ist. Solltet ihr alle Proben sammeln wollen, müsst ihr mindestens Stufe 7 „Lebensmüde“ für eure Operationen aktiviert haben.

Was ist mit den restlichen Schiffsmodulen? Die restlichen Schiffsmodule könnt ihr nach Belieben kaufen. Offen stehen dabei nur noch Upgrades für Geschütze, sowie das Ping-System und eurem Hellpod. Diese sind nicht so wichtig und können vorerst vernachlässigt werden. Solltet ihr aber gerne mit Geschützen spielen, könnt ihr die Technikerstation und die Robotik-Werkstatt als erste Upgrades priorisieren.

Welche Schiffsmodule habt ihr zuerst gekauft, um euren Helldiver unter die Arme zu greifen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

