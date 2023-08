Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 nicht schnell genug mit jemandem schlaft, lacht euch eine Mumie aus

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Was für Sprüche haut Der Verdorrte raus? Stanton_Dowd startete einen Thread auf Reddit , wo Community-Mitglieder ihre Erfahrungen mit dem bissigen Verdorrten teilen. Er klopft so einige fiese Sprüche, wenn ihr keinen Sex habt – oder zu viel.

Dafür müsst ihr aber auf die Werte, Wünsche und Bedürfnisse des jeweiligen Charakters eingehen – damit sie euch an die Wäsche lassen. Laut Larian Studios hat Astarion bereits über 100.000 Spieler das Herz gebrochen und ihnen einen Korb verpasst. Ihn in die Kiste zu bekommen, scheint schwer zu sein. Die meisten Spieler versuchen es bei Schattenherz und Gale .

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit bestimmten Begleitern eine Romanze eingehen. Was wichtig ist, denn diese nehmen Einfluss auf eure Beziehung zu euren Gefährten und sogar auf die Story. Eure Romanze kann auch zu Sex führen.

Der Verdorrte ist eher der geheimnisvolle Typ. So richtig viel wissen wir nicht über ihn, außer das er ein paar fiese Sprüche klopft. Wir sind gespannt, was er uns noch so offenbaren wird. Jetzt aber zurück zu den Romanzen.

Nachdem ihr ihn freigeschaltet habt, begleitet euch der freundliche Untote als Begleiter in eurem Lager. Ihr könnt dort nach Belieben mit ihm sprechen und ab und an hat er sogar einen guten Rat parat.

In Baldur’s Gate 3 sorgt ein bestimmter NPC für ordentlich Memes in der Community: der Verdorrte, oder aus dem Englischen: Withers . Das urige Skelett mit ziemlich mieser Sozialkompetenz bringt Fans mit seinen trockenen Sprüchen zum Lachen.

