Wenn ihr in Baldur’s Gate 3 nicht böse genug seid, macht die strenge Drow jetzt Schluss mit euch

Mit dem letzten Update und dem letzten Patch hat sich so einiges in Baldur’s Gate 3 verändert. Speziell die Romanzen haben einige Updates bekommen. Jetzt haben die Spieler entdeckt, wie die strenge Drow Minthara reagiert, wenn man ihr nicht böse genug ist. Und sie hat ein paar deftige Worte für euch.

Wer ist Minthara? Minthara ist eine Dunkelelfe und Paladin. Ihr könnt ihr im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 begegnen, wenn ihr das Goblin-Lager durchstreift. Sie ist dort neben Priesterin Gut und Hobgoblin Dror Ragzlin eine der Anführer.

Die drei planen einen Angriff auf den Smaragdhain, das Lager der Druiden in der Nähe des abgestürzten Nautiloiden. Zudem rekrutieren sie auf Befehl ihrer Vorgesetzten Anhänger der Absoluten für ihren Kult.

Unterstützt ihr die rücksichtslose Drow und stellt euch mit ihr gegen den Smaragdhain, könnt ihr schon in Akt 1 mit ihr eine romantische Szene auslösen. Statt der Tiefling-Party bei einem guten Run, feiert ihr nun mit den Goblins und sie wird euch Nachts besuchen.

In die Vollen geht es mit ihr erst in Akt 2: Dort trefft ihr sie in den Türmen des Mondaufganges wieder, wo ihr sie aus einer prekären Lage retten müsst. Schafft ihr das, steht eurer Romanze fast nichts mehr im Weg.

Einmal nicht böse genug, schon endet eure Beziehung: Dümmer als ich dachte

Bei welcher Entscheidung macht sie Schluss mit euch? Spielt ihr den Origin-Charakter Dark Urge (zu Deutsch das Dunkle Verlangen ), stehen euch in Akt 3 von Baldur’s Gate 3 einige schwere Entscheidungen bevor. Seid ihr mit Minthara zu diesem Zeitpunkt in einer festen Beziehung, löst dies einen ziemlich heftigen Dialog mit ihr aus, an dessen Ende sie immer mit euch Schluss macht.

Achtung, schwere Spoiler für Akt 3 voraus!

Im Heiligtum des Bhaal findet der Dark Urge heraus, dass er oder sie das Kind von Bhaal ist. Ihr steht nun vor der Entscheidung, ob ihr Bhaal als euren Vater akzeptieren oder verweigern wollt. Verweigert ihr euch, wird Bhaal euch töten.

Das lebende Skelett Lazarus, den ihr schon in Akt 1 in eurem Camp findet, offenbart sich als Jergal, der alte Gott des Todes. Mit ihm macht ihr einen Deal und dürft weiterleben – allerdings mit Konsequenzen.

Wie reagiert die Dunkelelfe? Eine der angesprochenen Konsequenzen ist nun, dass Minthara mit euch Schluss macht. Sie ist aufbrausend und erbost. Sie kann nicht glauben, dass ihr so viel Macht einfach ausschlagen würdet. Sie versteht im wahrsten Sinne des Wortes die Welt nicht mehr. Für sie gibt es nichts Wichtigeres als Macht. Wie kann ihr Liebhaber genau das ausschlagen?

Ihr habt auf ihren Vortrag hin vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Aber egal was ihr sagt, sie schmettert eure Worte ab:

Wenn ihr sie fragt, ob eure Liebe nicht die größte Macht ist, antwortet sie wenn du das wirklich glaubst, bist du dümmer als ich dachte . Erinnert ihr sie hingegen daran, dass sie nur lebt, weil ihr sie nicht umgebracht habt, als euer Verlangen euch dazu verführen wollte, lacht sie: Es wäre eine Gnade gewesen – dann wäre mir wenigstens dieses Gefasel erspart geblieben.

Auf reddit könnt ihr euch die den vollen Dialog auf Englisch anhören. User BardMessenger24 postete die Interaktion dort im Sub:

Minthara reagiert also ziemlich sturköpfig auf eure Entscheidung. Sie lässt euch auch keine Gelegenheit, euch zu erklären und lässt euch einfach zurück. Findet ihr, dass das vollkommen In-Charakter ist? Oder denkt ihr, sie übertreibt? Lasst uns dazu gerne eure Kommentare da.

Natürlich könnt ihr euch auch einfach Bhaal anschließen und eure Freundin behalten.