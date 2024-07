Ein Talent in Baldur’s Gate 3 ist viel besser als man denkt – „Pflicht für jeden Hardmode“

Benutzt ihr „Alert“ in euren Runden und habt ihr damit bisher gute Erfahrungen gemacht? Oder habt ihr dieses Talent bisher immer außer Acht gelassen und ignoriert? Oder vertraut ihr einfach auf die Künste des Mönches – eine Klasse, die so stark ist, dass alle anderen schwach aussehen .

Was bringt das Talent noch? Abgesehen vom reinen Vorteil, dass man in den allermeisten Fällen zuerst angreifen darf, ist „Alert“ auch für Koop-Runden eine sinnvolle Ergänzung. Denn durch den hohen Bonus auf die Initiative sorgt das zumeist dafür, dass alle Spieler-Charaktere mehr oder minder gleichzeitig agieren können. So können alle Teilnehmer der Koop-Runde gleichzeitig ihre Heldinnen und Helden steuern. Das erspart langes „Warten“ darauf, dass die Mitspieler doch endlich mal ihre Züge machen.

Wenn deine ganze Gruppe als Erstes in jeder Runde agiert und der Kampf über 3 Runden geht, dann eliminierst du 33 % der Aktionen des Gegners. Wenn der Kampf 2 Runden geht, eliminierst du 50 % der Aktionen. Und das lässt Feinde außer acht, die du in der ersten Runde bereits tötest.

Talent ist auch mathematisch sinnvoll: Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 merkt BouldersRoll an, dass „Alert“ noch mehr Vorteile bietet. Denn dadurch, dass man in aller Regel zuerst angreifen kann, eliminiert man auch noch viele Züge, die Gegner eigentlich ausführen könnten. Klar: Wenn Feinde bereits im ersten oder zweiten Zug sterben, weil man sie durch eine hohe Initiative sehr früh ausschaltet:

Wenn die Feinde dann noch eine hohe Initiative haben, kann es gar sein, dass alle Feinde zweimal am Zug sind, bevor ihr überhaupt an der Reihe seid – und dann sind Charaktere häufig schon tot.

In Baldur’s Gate 3 werden Spielerinnen und Spieler permanent vor wichtige Entscheidungen gestellt. Besonders alle 4 Level-Ups muss ein Talent gewählt werden, das dann maßgeblich entscheidet, wie sich eure Helden in der kommenden Zeit spielen. Oft wählt man hier Talente, die den Schaden direkt erhöhen oder die Rüstung verbessern. Aber es gibt ein Talent, das läuft für viele etwas „unter dem Radar“, obwohl es gerade auf höheren Schwierigkeiten extremen Nutzen bietet.

Ein unterschätztes Talent in Baldur’s Gate 3 rettet leben – und für Hardcore-Runs ist es gar Pflicht, wenn man nicht gnadenlos untergehen will.

