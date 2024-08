2vs8 ist der beste Modus in Dead by Daylight – Aber er hat ein riesiges Problem

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

Eine solide Lösung dafür sehe ich aber nicht. Vielleicht braucht der Modus einfach mehr Zeit, damit sich mehr Leute daran gewöhnen und wieder auf die Seite der Überlebenden wechseln. Ich habe nur Sorge, dass dieses massive Ungleichgewicht vielleicht sogar ein Grund sein könnte, den Modus nicht weiterzuentwickeln – und das wäre doch schade, denn so viel Spaß wie in diesen Partien hatte ich schon lange nicht mehr in Dead by Daylight. Mehr noch, als mit den besten Killern, die man aktuell im richtigen Spiel zocken kann.

Der Entwickler Behaviour hat das Problem auch schon früh erkannt und den Überlebenden einen zusätzlichen Anreiz gebracht, sich doch anzumelden: Die Überlebenden erhalten satte 400 % zusätzliche Blutpunkte. Das ist ein so krasser Bonus, dass ihr im Grunde aus jeder Partie mit deutlich über 100.000 Blutpunkten rausgeht. Wer noch Charaktere leveln und Perks freischalten will, sollte das jetzt nutzen.

Dazu kommt, dass das Spiel ohne Perks sich weitaus simpler spielt. Ich muss mir nicht bei jeder Verfolgungsjagd Hunderte Perks durch den Kopf gehen lassen und überlegen, was der Überlebende gerade noch tun könnte und ob ich nicht irgendeinen seiner Perks ungewollt auslöse. Jeder weiß, was jeder andere Charakter im Spiel kann – das gilt für Killer und Überlebende.

Der neue Spielmodus in Dead by Daylight ist richtig gut. Zu gut, denn er sorgt für ein neues, riesiges Problem, das keine Lösung findet.

