Dead by Daylight: Der schlechteste Killer wird endlich wieder stark

Was haltet ihr von den Änderungen am Fallensteller? Gute Ideen, um ihn endlich wieder besser zu machen? Oder bräuchte er noch viel mehr?

Kommt da noch mehr? Ja. Im Hotfix, der auf den großen Patch folgt, kommt noch eine weitere Verbesserung. Die 8 Fallen spawnen künftig in der Nähe der Generatoren. Das soll dafür sorgen, dass der Trapper sich nicht mehr so weit von seinem eigentlichen Einflussgebiet entfernen muss, um etwa eine Falle aus der hintersten Ecke einer Karte einzusammeln.

Was wird am Trapper geändert? Mit dem Patch 7.3.0 bekommt der Fallensteller ein paar dringend notwendige Verbesserungen. Das sind:

In Dead by Daylight gibt es inzwischen mehrere Dutzend Killer. Die Balance ist im ständigen Wandel, aber einer der Mörder ist seit Jahren am unteren Ende angesiedelt – der Fallensteller (Trapper). Das ist besonders schade, da er zugleich das Aushängeschild von Dead by Daylight ist. Immerhin war er der erste Killer, ziert das Cover des Spiels und ist zugleich der Killer, mit dem neue Spieler standardmäßig anfangen.

Nach mehreren Jahren wird der Fallensteller in Dead by Daylight endlich wieder gut. Neue Buffs sollen ihm helfen, zu den andern Killern aufzuschließen.

