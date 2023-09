Dead by Daylight: Das Ende des Face-Campings – Nach 7 Jahren ist damit Schluss

Die Zeiten des Face-Campings in Dead by Daylight nähern sich dem Ende. Die Entwickler haben einen Plan, wie das unmöglich wird.

Wenn man sich die Kritik der Community am Horror-Spiel „Dead by Daylight“ anschaut, dann gibt es immer wieder die gleichen Punkte, die vorgebracht werden. Egal die Kritik von den Killern oder den Überlebenden kommt – über Jahren hinweg blieben die Beschwerden gleich.

Auf Seiten der Überlebenden war der größte Kritikpunkt stets das „Face-Camping“, das einige Killer praktizierten. Nach Jahren voller Beschwerde wird dieser Punkt endlich angegangen.

Was ist „Face-Camping“? Als „Face-Camping“ bezeichnet man es, wenn der Killer einen Überlebenden aufhängt und dann direkt vor dem Haken stehen bleibt, also quasi direkt „vor dem Gesicht“ des Überlebenden. Das wird in vielen Fällen als unfair angesehen. Als Face-Camping bezeichnet man es allerdings nicht, wenn der Killer in der Nähe bleibt, weil er weiß, dass andere Überlebende ebenfalls in direkter Umgebung sind.

Die Überlebenden freuen sich – Face-Camping hat bald ein Ende.

Warum war Face-Camping ein Problem? Face-Camping ist vor allem verpönt, weil es den Spielspaß aller Beteiligten reduziert.

Zwar ist Face-Camping für den Killer zumeist ein spieltaktischer Nachteil, denn der Rest der Überlebenden kann in der Zeit alle Generatoren reparieren und entkommen, doch ist der Spielstil ausgesprochen langweilig. Der Überlebende am Haken kann nur hilflos zusehen, wie sein Lebensbalken schrumpft und die anderen reparieren Generatoren, ohne jemals dem Killer zu begegnen.

Wie beheben die Entwickler das Problem? Nach langen Überlegungen bedienen sich die Entwickler einer Idee, die schon länger in der Community herumgeistert:

Überlebende haben am Haken eine neue Anzeige, das „Camp-Meter“.

Es füllt sich, solange der Killer in der Nähe ist. Je näher der Killer ist, desto schneller füllt sich die Anzeige.

Allerdings füllt sich die Anzeige langsamer, wenn andere Überlebende in der Nähe sind.

Sobald die Anzeige gefüllt ist, kann der Überlebende sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % selbst befreien. Überlebende, die das nutzen, erhalten für 15 Sekunden „Endurance“ (sie gehen nicht mit einem Schlag zu Boden).

Das Feature wird deaktiviert, sobald die Ausgangstore mit Energie versorgt wurden (also der letzte Generator repariert wurde).

Damit dürften Killer kaum noch in der Lage sein, Face-Camping zu betreiben – und wenn sie es doch tun, dann geben sie dem Überlebenden eine kostenlose Flucht.

Wann geht das live? Einen genauen Termin für den Patch gibt es noch nicht. Aktuell wird der Patch auf den Test-Servern (PTB) auf Herz und Nieren getestet. Das kann in der Regel zwischen 2 und 3 Wochen dauern, bevor die Entwickler zufrieden mit dem Ergebnis sind.

Danach dürfte die Zeit des „Face-Camping“ in Dead by Daylight endgültig ein Ende gefunden haben.

