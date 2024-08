Dead by Daylight bekommt Vampir-Killer und der stammt aus Castlevania, hat 3 verschiedene Formen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was steckt noch im Castlevania-Kapitel? Abgesehen von den beiden neuen Charakteren gibt es auch eine leichte Überarbeitung des „Dredge“-Killers. Er bewegt sich nun schneller bei der Teleportation und erzeugt während der Dunkelheit weniger Geräusche, sodass er ein wenig tödlicher sein soll. Das Kapitel kommt ohne eine neue Map daher – aber als kleinen „Ausgleich“ kann man Draculas Schloss in der Ferne sehen, wann immer man gegen diesen Killer spielt. Aktuell könnt ihr auch noch die letzten Tage des 2v8-Modus genießen , bevor er wieder verschwindet.

Was kann Dracula? Dracula in seiner Darstellung basiert auf der Netflix-Serie von Castlevania. Er ist ein ziemlich komplexer Killer, denn er hat 3 unterschiedliche Formen.

Auch im Jahr 2024 sichert sich Dead by Daylight eine Lizenz nach der anderen. Nach Dungeons & Dragons folgte Tomb Raider und als nächstes steht ein Castlevania-Kapitel an. In einem ersten Trailer wurde der Killer und auch der Überlebende enthüllt: Vampirfürst Dracula will euch das Blut aussaugen, während Trevor Belmont sich den Überlebenden anschließt.

Das nächste Kapitel von Dead by Daylight ist „Castlevania“. Wir verraten euch, was der fiese Dracula alles kann.

