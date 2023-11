LoL: Faker könnte am Sonntag zum 4. Mal Weltmeister werden – Fans finden, Riot sollte ihn ganz besonders ehren

T1 spielt in den diesjährigen Worlds richtig gut. Am kommenden Sonntag haben sie und damit auch Faker die Chance auf den 4. Sieg einer Weltmeisterschaft. Sollte Faker gewinnen, wünschen sich viele Fans eine Ehrung für ihn in Form von einem legendären Skin in League of Legends.

Faker ist wohl der bekannteste LoL-Spieler. Der Koreaner hat in seiner Karriere zwei MSI-Titel und 3 Worlds-Titel für sein Team ergattert. Er gilt als so ikonisch und gut, dass er auch als Unkillable Demon King bekannt ist.

Vor den Worlds sah es schlecht für seine Gesundheit und die Performance des Teams aus. Doch innerhalb der Worlds kämpfte sich T1 souverän und erfolgreich ins Finale. Sollte Faker hier wieder siegreich sein, dann wünschen sich Fans eine ganz besondere Ehrung für die LoL-Ikone.

Die Community wünscht sich eine Ehrung, sollte Faker gewinnen

Auf reddit diskutieren viele User darüber, wie man Faker am besten ehren sollte. Ein legendärer Skin würde sich von den regulären Worlds-Skins abheben, und die Fans haben den perfekten Champion dafür: Azir, den er auch im spektakulären Halbfinale spielte.

iamramobrero: Es sollte ein Azir-Skin sein, passend zu einem König. Die Sandsoldaten sollten zufällige Teammates während seiner Karriere sein.

Aber auch eine ganze Skin-Line ums Thema Demon King wird gewünscht. Hierbei hat Riot aber immer die Regel, zumindest bei den Skins für die Siegerteams, dass der Champion in einem Match gespielt werden musste. Azir würde dann aber trotzdem passen.

Eine ganz große Ehre sähen die Leute in einem Champion, der für ihn entwickelt werden würde.

Asmael69: Sollte Faker gewinnen, dann wird es ein neuer Champion .

Unter diesem Kommentar wird sogar darüber diskutiert, dass man diesen Champion ja relevant in der Runeterra-Welt machen könnte. Dies wäre natürlich eine beispiellose Ehrung, für die aber am ehesten Faker infrage kommen würde.

Viele User warnen aber davor, sich zu früh zu freuen. Auch letztes Jahr hatten T1 und Faker die Chance, im Finale den Sieg nach Hause zu holen, doch sie scheiterten.

Was würdet ihr euch bei einem Sieg für Faker als Ehrung wünschen und wer glaubt ihr, gewinnt die Worlds am Sonntag? Schreibt es uns in die Kommentare.

Egal, wer gewinnt, die Community kann sich schonmal auf ein spannendes Worlds-Video im nächsten Jahr freuen. Dieses Jahr wurde das Video einem besonderen Spieler gewidmet:

LoL präsentiert Song zu den Worlds 2023: Erzählt, wie ein Außenseiter den Helden Faker bezwang