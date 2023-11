LoL Worlds: T1 gewinnt das Halbfinale mit spektakulären Plays von Faker, schafft den Sieg gegen das nahezu unschlagbare Team 

Bei League of Legends laufen aktuell die Weltmeisterschaften in Südkorea. T1 holte sich mit dem untötbaren Dämonenkönig Faker den Sieg im Halbfinale. MeinMMO verrät euch, wie das Halbfinale lief.

Was war das für ein Spiel? Am Sonntagmorgen, dem 12. November, spielten T1 und JDG gegeneinander im Halbfinale bei den LoL Worlds 2023 in Südkorea. T1 holte sich den Sieg mit 3:1.

T1 ist das koreanische Meister-Team mit dem legendären Midlaner, dem „untötbaren Dämonenkönig“ Faker, der sich bereits in den frühen Jahren von League of Legends gleich 3 Weltmeister-Titel schnappen konnte. Neben Faker und dem starken ADC Gumayusi glänzt besonders der Supporter Keria, denn er hat als einziger eine zweistellige KDA bei den Worlds 2023.

JDGaming (JDG) wird im Jahr 2023 als das ultimative Team in League of Legends angesehen und galt bereits vor Turnierbeginn als der Top-Favorit auf den Weltmeistertitel. Mit Midlaner knight verfügen sie über einen Spieler im Team, den viele als den derzeit besten Midlaner der Welt betrachten. Darüber hinaus können sie auf die beeindruckenden Fähigkeiten von Ruler und Kanavi zählen. JDG gilt als besonders stark in Teamfights.

Wir verraten euch, wie das Halbfinale lief und welche irren Highlights es gab.

T1 dominiert mit spektakulären Plays und gewinnt das erste Game nach 25 Minuten

Das waren die Picks im ersten Game:

T1: Orianna (Faker), Rell (Oner), Aaatrox (Zeus), Jhin (Gumayusi), Bard (Keria)

Orianna (Faker), Rell (Oner), Aaatrox (Zeus), Jhin (Gumayusi), Bard (Keria) Gumayusi pickte als Erster in den Worlds 2023 Jhin

JDG: Rumble (369), Akali (knight), Vi (Kanavi), Xayah (Ruler), Alistar (MISSING)

Wie lief das erste Match? JDG ADC Ruler trug stolz den Xayah-Worlds-Skin, der eingeführt wurde, nachdem er die Weltmeisterschaft 2017 mit Samsung Galaxy (SSG) gewonnen hatte. Das Spiel begann intensiv im Early Game, als Firstblood für Aatrox (T1 Zeus) fiel, unterstützt von Jungle Rell (Oner). Zeus setzte seine Dominanz fort und sicherte sich auch den zweiten Kill im Spiel, indem er einen Sieg gegen Rumble (JDG 369) auf der Toplane errang.

Ein Highlight ereignete sich gegen Minute 9, als eine beeindruckende Combo aus den Ultimates von Bard und Orianna stattfand. Faker beeindruckte, indem er drei Gegner mit der Shockwave von Orianna traf und den Kampf damit dominierte.

Keria glänzte während dem Halbfinale und dominierte die Map

In Minute 13 inszenierte Bard (T1 Keria) einen erfolgreichen Gank auf der Toplane, indem er seine Ultimate geschickt einsetzte. Dies führte dazu, dass Rumble nicht entkommen konnte, und Aatrox sicherte sich einen weiteren Kill. Kurz darauf wurde der erste Tower des Spiels von T1 zerstört, was ihre klare Dominanz im Early Game unterstrich.

T1 Keria mit Bard hatte die Map unter Kontrolle. Mit einem Visionscore von 95 nach nur 23 Minuten bewies er, dass Kontrolle über die Karte enorm wichtig ist.

Hier könnt ihr den Gank sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Fakers Können mit Orianna

Highlight: Faker zeigte erneut sein Können in einem Teamfight bei Minute 17. Ein besonderes Highlight war, wie seine Shockwave einen Gegner knapp aus dem Bard-Portal zog, er somit drei traf und den Teamfight drehen konnte.

Hier könnt ihr den Teamfight sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das zweite Spiel gewann JDG mit starken Teamfights

Das waren die Picks im zweiten Game:

JDG: Orianna, Kalista, Vi, K’Sante, Senna

T1: Caitlyn, Ashe, Azir, Maokai, Aatrox

Wie lief das zweite Spiel? Das Match startete mit einem Invade von T1, wodurch Maokai Firstblood erzielte, jedoch dann an Kalista (JDG) starb. Auch Caitlyn (T1) konnte einen Kill erzielen. Besonders prägend für das Spiel waren die Leistungen von K’Sante (369) und Kalista (Ruler). Insgesamt fielen nicht viele Kills im Early Game, und um die 20. Minute stand es 4:4.

In der zwanzigsten Minute kam es zu einem Teamkampf um den dritten Drachen, den JDG erfolgreich mitnahm. T1 engagte auf Vi (Kanavi), doch er tötete Maokai und schaffte es gleichzeitig noch raus. Daraufhin drehte JDG den Kampf für sich, indem sie mit einer koordinierten Combo Aatrox ausschalteten, und Ruler sich den Kill schnappte.

Hier könnt ihr den Teamfight sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Auch danach im Kampf dominierte JDG. Kanavi griff Caitlyn mit seiner Ultimate an, was dazu führte, dass Gumayusi rausgenommen werden konnte. T1 schaffte es zwar noch, Vi zu eliminieren, aber JDG gewann letztlich den Kampf, als sich Ruler mit Kalista den entscheidenden Kill auf One sicherte. Dies ermöglichte es ihnen, den Baron zu erobern und anschließend erfolgreich zu pushen.

Highlight: Gegen Minute 30 konnte Faker im Teamfight in der Midlane durch die Ultimate von Vi rausgenommen werden. In diesem entscheidenden Augenblick schnappten sich K’Sante und Senna die verbleibenden Kills, was JDG einen klaren Vorteil verschaffte – danach holten sie sich den Inhibitor in der Mitte und den Baron.

In der Basis von T1 kam es dann zum finalen Kampf, den besonders JDG 369 mit K’Sante und Ruler mit Kalista carrien konnte.

Hier könnt ihr den finalen Kampf sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Starkes Kopf-an-Kopf-Rennen im dritten Spiel, T1 holte sich den Win mit Play von Faker

Das waren die Picks im dritten Game:

T1: Aatrox, Rell, Azir, Kalista, Renata

Aatrox, Rell, Azir, Kalista, Renata JDG: Renekton, Wukong, Taliyah, Varus, Ashe

In den ersten drei Minuten fielen schon 3 Kills, darunter 2, die Keria als Renata erzielen konnte. Bei Minute 13 fand ein spannender Kampf auf der Toplane statt, den JDG für sich gewann mit einem guten Einsatz von Teleport – insgesamt ein starkes Early Game von JDG.

Die Dynamik des Spiels änderte sich jedoch in Minute 17, als T1 im Kampf um den dritten Drachen dominierte. JDG knight zonte mit Taliyahs Ultimate das gesamte Team bis auf Oner mit Rell. Dadurch konnten sie ihren Schaden auf ihn fokussieren.

Doch Oner flashte beeindruckend den Pfeil von Ashe, um sein Crowd Control (CC) auf die Carries durchzubekommen. Gemeinsam mit Fakers Azir Ultimate gelang es ihnen, Ashe und Taliyah aus dem Kampf zu nehmen. Daraufhin sicherte Oner auch noch den Drachen für sein Team.

Hier könnt ihr den Kampf um den Drachen sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In der 27. Minute des Spiels traf JDG Missing mit seiner präzisen Ashe-Ultimate Oner in der Midlane. Der Treffer führte dazu, dass JDG sich den Kill auf Rell sicherte und auch Aatrox ausschalten konnte. Danach konnten sie ohne Probleme Baron machen.

Highlight: Fakers legendärer Engage mit Azir sichert den Sieg

Ungefähr in Minute 29 kam es erneut zu einem spektakulären Teamfight in der Midlane, als JDG mit dem zuvor eroberten Baron pushte. JDG Missing feuerte erneut einen Ashe-Arrow ab, der beinahe Varus getroffen hätte, wäre dieser nicht blitzschnell geflasht.

Faker sah Rulers Flash voraus und traf seine Ultimate mit Azir, wodurch Oner mit Rell den CC auf Ruler und knight durchsetzen konnte und T1 am Ende den Teamfight 5/0 gewann und eine entscheidende Wende im Spiel einleitete. Dieser legendäre Moment führte dazu, dass T1 das Game schließlich für sich entscheiden konnte und beendete.

Hier könnt ihr das Highlight sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

T1 holt sich den Sieg mit 3:1 und zieht ins Finale ein

Das waren die Picks im vierten Spiel:

JDG: Aatrox, Bel’Veth, Orianna, Zeri, Lulu

Aatrox, Bel’Veth, Orianna, Zeri, Lulu T1: Yone, Jarvan IV, Azir, Varus, Bard

Was waren die Highlights im vierten Spiel? Im vierten spannenden Match gab es mehrere Highlights. In Minute 20 gelang es T1, das Spiel zu dominieren, als Zeus mit Yone Bel’veth und Faker mit Azir erfolgreich Kanavi ausschalten konnte. Im Anschluss daran eroberte T1 den Baron, was ihre Position im Spiel erheblich stärkte.

Der nächste entscheidende Teamfight spielte sich um den dritten Drachen ab. JDG startete den Ocean-Drake, doch Oner konnte mit Jarvan IV den Drachen mittels Smite für T1 sichern. In einem beeindruckenden Zusammenspiel schnappte sich Faker einen Doppelkill und entschied den Teamfight mit einer Flash-Ultimate-Combo zugunsten von T1.

Highlight: Kurz darauf auf der Toplane konnte T1 Oner den Kill auf Bel’Veth mit der Jarvan IV Ultimate sichern. Danach ging es um die Dragonsoul für T1 – Zeus starte den Drachen und baute Druck auf. Faker tötete nahezu im Alleingang Vi (Kanavi) und der Drache ging schließlich an T1.

Gumayusi entschied den Teamfight für T1, indem er die Kills auf Zeri und Aatrox holte. Dieser Erfolg ermöglichte es T1, sich den Baron zu sichern und die Kontrolle über das Spiel weiter zu festigen.

Hier könnt ihr den Kampf um die Dragonsoul sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der letzte Teamfight

Mit dem Baron-Buff im Rücken gelang es T1, nicht weniger als 3 Inhibitoren zu zerstören und auch die beiden Nexus-Türme, wodurch es zum letzten Teamfight kam, den T1 dominierte und gewann. Oner nahm mit einer Jarvan IV-Ultimate Bel’Veth raus, während Zeus und Faker ihre Aufmerksamkeit auf Ruler richteten. So konnten sie den Teamfight am Ende gewinnen, den Nexus zerstören und den Sieg für sich holen.

Damit könnte sich Faker endlich wieder den WM-Titel holen

Wie geht es weiter? Heute holte sich T1 den Sieg gegen JDG, und somit tritt T1 im Finale gegen Weibo Gaming an, das nächste Woche am 19. November stattfindet – wir sind gespannt, welche Plays uns in einer Woche erwarten. Faker holte sich bereits den WM-Titel in den Jahren 2013, 2015 und 2016 – dieses Jahr könnte er zum vierten Mal Weltmeister in LoL werden.

Wie fandet ihr die Games heute? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

So gewann WeiboGaming im Halbfinale: Nach 5 Jahren schafft es ein begnadeter Toplaner wieder ins Finale – So lief das Halbfinale ab