LoL Worlds: Nach 5 Jahren schafft es ein begnadeter Toplaner wieder ins Finale – So lief das Halbfinale ab

Aktuell laufen die LoL Worlds 2023, die Weltmeisterschaften in League of Legends. Im Halbfinale am Samstag, dem 11. November, trafen zwei chinesische Teams aufeinander, BLG gegen WBG.

Diese Teams spielten: Im heutigen Spiel traten die zwei chinesischen Teams Bilibili Gaming (BLG) und Weibo Gaming (WBG) gegeneinander an, um zu bestimmen, welches Team ins Finale einzieht, das nächste Woche Sonntag, am 19. November stattfindet. Zuvor gewann BLG gegen den koreanischen Favoriten Gen G., das Team mit dem mächtigen Midlaner Chovy, der einen Rekord aufstellte. BLG kristallisierte sich somit auf jeden Fall als Favorit heraus.

Vor einer Woche sicherte sich Weibo Gaming (WBG) einen klaren Sieg mit 3:0 gegen NRG. Der Topplaner TheShy von WBG konnte bereits 2018, als er noch für Invictus Gaming spielte, im Finale einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Fnatic einfahren. Damit gelang es erstmals einem chinesischen Team, die LoL-Worlds zu gewinnen.

WBG gewinnt Halbfinale 3:2 gegen BLG

Wie lief das letzte Game? Es entwickelte sich zu einem spannenden Rennen, doch letztendlich sicherte sich Weibo Gaming (WBG) den Sieg gegen Bilibili Gaming (BLG) und zieht somit ins Finale ein. Im entscheidenden Spiel des Halbfinales traten die beiden Teams mit folgendem Set-Up gegeneinander an:

WBG: Maokai, Kalista, Renata, Ornn, Azir

BLG: K’Sante, Sejuani, Jayce, Caitlyn, Lux

WBG mit einem starken Early-Game

Bereits im Early Game holte sich der ADC Light von WBG einen enormen Vorteil mit Kalista. Der Supporter von BLG On war zu weit vorne, wurde dadurch von Crisp und Light engaged und getötet. Kurz darauf schnappte sich Kalista (Light) zwei weitere Kills, indem Weiwei mit Maokai zum Ganken auf die Botlane kam und mit seiner Ultimate Lux erwischte und festhielt. Danach gingen sie noch für den Towerdive auf Caitlyn und holten sich den dritten Kill für Kalista und schnappten sich noch den Cloud-Drake.

Hier könnt ihr den Moment sehen:

Hier könnt ihr den Moment sehen:

Kopf-an-Kopf-Rennen

BLG schaffte es ins Game zurück und Caitlyn (Elk) holte sich den Shutdown auf Kalista, mit der Light in der Zwischenzeit 4/0 stand. Doch kurz darauf bei Minute 21 verlor BLG gegen WBG im Kampf um den Baron, wodurch WBG ordentlich pushen konnte. Gegen Minute 28 stand dann der nächste große Teamfight beim Baron an. BLG Toplaner Bin hielt mit K’Sante alleine WBG davon ab zum Baron dazuzustoßen – besonders Maokai – so konnte BLG sich den Baron am Ende sichern.

Was waren die Highlights? Gegen Minute 31 kämpften die beiden Teams um den Erddrachen. Es sah gut aus für BLG, doch Light konnte schließlich mit den Kalista-Speeren die Dragonsoul für WBG sichern und einen Doppelkill erzielen. Nur noch Caitlyn und Lux waren übrig, wodurch WBG kurz davor stand, das Spiel zu beenden. Doch sie schafften es, den letzten Tower in der Basis zu verteidigen.

Hier könnt ihr den Moment sehen:

Hier könnt ihr den Moment sehen:

Der letzte Showdown

Kurz darauf fand der letzte Kampf auf der Midlane statt. Der Toplaner von WBG TheShy mit Ornn und Weiwei mit Maokai lieferten eine saubere Kombination aus ihren Ultimates ab, wodurch Lux (On) rausgenommen werden konnte und gleich darauf auch Sejuani (XUN). Die letzten Drei versuchten noch die Basis zu verteidigen, doch WBG konnte das Spiel schließlich beenden und somit sich den Sieg im Halbfinale holen.

Heute sicherte sich Weibo Gaming (WBG) den Sieg gegen Bilibili Gaming (BLG) und zieht somit ins Finale ein, das nächste Woche am 19. November stattfindet. Ein besonders schönes Detail: Heute feiert auch der Toplaner TheShy Geburtstag, und der Sieg gegen BLG kann wohl als ein besonderes Geschenk für ihn betrachtet werden.

Wie fandet ihr die Games heute? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

