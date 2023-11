LoL: Nach miesen Worlds kommt das beste Team, das Europa je hatte, wohl wieder zusammen – Aber nicht ganz

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So richtig viel Hoffnung, dass Team Heretics 2024 die Worlds nach Europa holt, gibt’s also nicht. Es scheint eher eine Möglichkeit zu sein, für die gefrusteten Wunder und Perkz nach einigen harten Jahren, wieder Spaß an LoL zu finden. Man hatte immer das Gefühl, Perkz, Wunder und Jankos verstehen sich exzellent. Vielleicht lassen sie ja ihre Karriere dort in Spanien ausklingen.

23-Jährigem gelingt ein so innovatives Play in LoL, dass er den Gegner total überrascht – „Weiß Riot, dass das geht?“

Bei League of Legends lief es für Europa zuletzt desaströs. Alle 4 Teams waren schon in der Gruppenphase der LoL Worlds 2023 ausgeschieden: Nicht mal G2 kam ins Viertelfinale. Doch 2024 könnte der Kern des besten Teams, das Europa je hatte, wieder zusammenkommen.

