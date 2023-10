LoL: Top-Team verliert vernichtend 2-Mal in Folge – Das 1. Mal in 9 Jahren, dass kein EU-Team im Viertelfinale landet

Gerade laufen die LoL Worlds, die Weltmeisterschaften in League of Legends und die Teams kämpfen noch bis zum 29. Oktober um einen Platz im Viertelfinale. Das beste EU-Team, G2 Esports, musste aber kurz vorm Ziel eine herbe Niederlage einstecken. Selbst die letzte Runde lief nicht gut: seit 2014 ist das erste Mal kein EU-Team in den Finalrunden.

Hinweis: Dieser Artikel erschien ursprünglich, während das Match gegen Bilibili lief und wurde gegen 12:30 aktualisiert.

Das waren die Matches: Am 28. Oktober spielten das NA-Team NRG Esports und das EU-Team G2 Esports um einen Platz im Viertelfinale der Worlds. G2 galt dabei als klarer Favorit, vor allem, da das Team kurz zuvor einen höchst unwahrscheinlichen Sieg geholt hat.

Das Match wurde in der vorletzten Stufe der Schweizer Phase ausgetragen. Das heißt: Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein, der Verlierer muss noch eine Runde spielen für eine Chance auf den Finalplatz.

Obwohl sich G2 als bestes Team in Europa früh stark gezeigt hat, konnten die Spieler rund um Mid-Laner Caps nicht so wirklich Fuß fassen. Schon vor Minute 20 in der ersten Runde lag G2 enorm weit hinten und unterlag schließlich mit einem krachenden 0:2.

Auch das nachfolgende Match gegen BLG lief mit 1:2 nicht gut für G2 Esports. Mit zwei Niederlagen in Folge ist das letzte EU-Team nun aus den Worlds ausgeschieden – etwas, das Fans seit 9 Jahren nicht mehr gesehen haben. Die Kommentatoren meinen: es fehlte an der G2-Magie .

Hier könnt ihr euch die Hymne zur aktuellen Weltmeisterschaft anhören:

NRG zermürbt G2 mit aggressivem Gameplay, Europa findet keine Antwort

Das war das Problem von G2: Schon früh im Spiel geht NRG immer wieder in Führung, holt sich Picks auf der Bot-Lane, wichtige Drachen und führt schließlich um wenige tausend Gold. Nach etwa 15 Minuten dreht NRG-Jungler Contractz (Titelbild) schließlich alles.

Die starken Ganks seiner Vi bringen dem Team gleich zwei Türme. Von hier an findet G2 schlicht keine Reaktion mehr auf die aggressive Spielweise der Amerikaner. Immer wieder wird das europäische Team an schlechten Positionen erwischt.

NRG nutzt derweil das Momentum und baut auf jedem kleinen Fehler auf, nutzt ihn aus und pusht Stück für Stück alle Lanes. Die Entscheidung fällt dann schließlich direkt in der Basis von G2, noch während die meisten Türme dort stehen.

Das US-Team führt bereits mit 18 zu 3 Kills und über 10.000 Gold bei Minute 29. Mit koordinierten Angriffen zieht NRG den Zusammenhalt von G2 auseinander, pflückt sich nach und nach einzelne Champs und endet schließlich ohne weiteren Toten über die Top-Lane.

G2 wirk eingeschüchtert, findet keinen Hebel für ein Comeback

So ging’s aus: Die zweite Runde verläuft fast identisch wie die erste. Nachdem es kurz so aussieht, als hätte sich G2 wieder gefangen, kommt NRG erneut mit ihrer super-aggressiven Spielweise und zerpflückt die Europäer immer wieder.

Nach nicht einmal 28 Minuten und 30 Sekunden ist das Spiel zu Ende, der letzte Kampf auf der Top-Lane gibt G2 schließlich den Rest und schenkt NRG den Sieg. Mit nur einem eigenen Toten ebnet das NA-Team alle Tower oben und schließlich den Nexus ein.

G2 musste im Anschluss gegen Bilibili Gaming (BLG) antreten, einem Team aus China. Nach einer Niederlage im ersten von drei Spielen konnte sich das EU-Team noch auf ein 1:1 zurückkämpfen. Im dritten Game sah es dann aber ähnlich aus wie gegen NRG.

Die aggressiven Ganks und die Koordination von Bilibili brachen bei G2 schließlich den Zusammenhalt. Selbst, wenn es zu einem Ausgleich kam, konnte BLG einen weiteren Pick irgendwo auf der Map holen.

G2 war schließlich sichtlich eingeschüchtert. Statt wenigstens zu versuchen, den Gegnern wichtige Fähigkeiten zu entlocken, wurden sie häufiger schlicht angestarrt. Mit dem 2:1 flog G2 Esports dann endgültig raus.

Damit ist das erste Mal seit 2014 kein europäisches Team im Finale der LoL Worlds. Viele Fans können sich an so etwas gar nicht erinnern. Damals flogen Allaince, FNatic und SK Gaming allesamt schon in der Gruppenphase aus dem Turnier.

Ein ähnliches Problem hatte dieses Jahr der US-Favorit Team Liquid. Hier haben Fans aber schnell die Schuld bei einer Person gesucht:

