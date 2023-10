LoL: Europäisches Team galt schon als sicherer Verlierer, schafft das Comeback des Jahres

In League of Legends läuft aktuell die Weltmeisterschaft. Das Team G2 Esports (Platz 1 in Europa) traf dort zuletzt auf Weibo Gaming (Platz 4 in China). Beide Teams gelten als etwa gleichstark und bewiesen das über weite Strecken in ihrem Match auch. Doch dann kam es zu einem fatalen Fehler und es sah so aus, als wären die Träume der Europäer bereits begraben.

Was war das für ein Match? G2 Esports und Weibo Gaming haben beide ihr erstes Duell im Swiss-Turniersystem gewonnen. Der Sieger des Matchups wäre nur noch ein Spiel für Einzug in die K.O.-Phase entfernt, der Verlierer hingegen muss noch einen weiteren Umweg über das Lower-Bracket nehmen.

Entsprechend wichtig war das Match und G2 machte zum Start einen richtig guten Eindruck. Bei einem Teamkampf in der Toplane konnten sie mit 2:1 Kills in Führung gehen und bauten mit der Zeit ihren Vorsprung im Gold immer weiter aus.

Bei Minute 21 lag man bereits über 1.000 Gold vorn, hatte die deutlich stärkere Botlane und machte sich auf zum Baron. Doch das war die erste von zwei starken Fehlentscheidungen.

Das chinesische Team liegt plötzlich fast 10.000 Gold vorn

Was passierte beim Baron? G2 Esports wollte still und heimlich die Kreatur besiegen und sich den wichtigen Buff sichern. Doch sie übersahen einen Ward, der dem gegnerischen Team verriet, was ihr Plan war.

Weibo sah, kam und siegte, denn sie stahlen nicht nur den Baronbuff, sondern besiegten gleich 4 der 5 gegnerischen Spieler. Ein großer Wendepunkt, denn plötzlich konnte sich das chinesische Team zwei Türme sichern, lag im Gold vorn und hatte sogar die Chance auf die Drachenseele, den zweiten wichtigen Buff.

Hier beging G2 Esports dann den zweiten großen Fehler. In einem sehr ungeschickten Teamkampf verloren sie wieder 4 Spieler und auch den Buff ans Gegnerteam.

Bei Minute 26 dominierte Weibo mit 9.000 Gold, 5 Türmen und dem dauerhaften Drachenbuff. Selbst die westlichen Shoutcaster äußerten den Satz: „Es ist nur noch die Frage, wie Weibo nun den finalen Nagel in den Sarg schlägt.“

Laut offiziellen Statistiken betrug die Siegchance für G2 zwischenzeitlich nur noch 0,6 %.

G2 gibt nicht auf und schafft das Wunder

Wie ging das Match weiter? Bei Minute 28 gelang G2 Esports das erste kleine Comeback. Sie gewannen einen Teamkampf und konnten zwei Feinde ausschalten. Im Anschluss holten sie sich den Baronbuff, verloren bei der Aktion jedoch drei Spieler für einen Gegner.

Ein kleiner Sieg, aber Weibo hatte noch immer einen riesigen Vorsprung.

Beim Kampf um den Elder Drachen jedoch wurde es noch kurioser. Weibo, die nicht nur stärker waren, sondern auch die bessere Position und die bessere Kampferöffnung hatten, wurden in einer Wombo-Combo von G2 zerlegt.

5 besiegte Spieler für 2 eigene Tode war ein guter Tausch. Zudem konnten sie einen Turm und den Buff vom Elder Drachen holen. Fortan war alles wieder ausgeglichen.

Das europäische Team zeigte sich jetzt aber selbstsicherer und aggressiver. Mit dem gesamten Team drückten sie auf den zweiten Toplane-Turm und waren so schnell, dass sie sogar den Base-Turm und den Inhibitor zerstören konnten.

Mit den letzten Sekunden vom Elder Drachen-Buff holten sie sogar einen Nexus-Turm und mehrere Spieler von Weibo. Doch die wehrten sich standhaft. Es wurde hektisch und chaotisch.

In einer Teleport-Aktion versuchte Caps den Nexus zu zerstören, während die anderen abseits der Base kämpften. Doch Weibo konnte alle Spieler bis auf BrokenBlade besiegen. Der musste zurück teleportieren, was dem chinesischen Team ermöglichte, sich den mittlerweile vierten Baron-Buff im Spiel zu sichern.

Einige rechneten schon mit einem Comeback von Weibo.

Doch in einem letzten Teamkampf konnte schlussendlich Europa den Sieg festmachen. Nach 38 Minuten stand fest: G2 Esports klettert ins 2:0-Bracket und ist nur noch einen Sieg vom Achtelfinale entfernt. Diesen können sie heute – am 21. Oktober ab 12:00 Uhr – festmachen. Allerdings müssen sie dort gegen den Turnierfavoriten Gen.G ran.

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass ein Außenseiter das Turnier gewinnt:

