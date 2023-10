LoL-Spieler freuen sich auf Worlds 2023, schwärmen über die beste Worlds-Season – “Es war wirklich der Höhepunkt”

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Worlds 2023 in League of Legends stehen an, und die besten Teams der Welt treten um den Weltmeistertitel gegeneinander an. Auf reddit nahmen Spieler das zum Anlass, über die wohl beste Worlds-Season zu schwärmen.

Insert

You are going to send email to