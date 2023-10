LoL: Ein Profi kämpfte 10 Jahre lang um den Weltmeistertitel – Riot ehrt jetzt seinen Sieg

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Schon mit 16 Jahren fing Kim Hyuk-kyu 2013 seine Profi-Karriere als Deft an. Seine ersten Worlds spielte er 2014 mit dem Team Samsung Blue . Er galt damals schon als extrem guter Spieler, der unglaublich viel Schaden verursacht. (via. Leaguepedia )

In League of Legends ist der Sieg der Worlds für viele Profi-Spieler ein Traum, für den sie alles geben, aber vielleicht nie erreichen werden. Zu diesen Spielern gehört auch Deft, der sein Leben lang für einen solchen Sieg gekämpft hat. 2022 erreichte er diesen Traum, und im neusten Worlds-Video wird er dafür geehrt.

