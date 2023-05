LoL: 2 Champs haben Fans den Spaß am großen Turnier verdorben – Einer ist ein Netflix-Star

In League of Legends gibt es immer wieder Champions, die die Spieler verärgern. Lange Zeit fluchte man über die „magische Katze Yuumi“. Doch seit Riot Games ihr die Krallen zog, haben Spieler zwei neue Helden als Problem ausgemacht: Aphelios und Netflix-Star Jinx (Arcane). Die sehe man jetzt in jedem Spiel der Profis.

Das ist die Situation:

Immer wieder richtet sich die Wut der Spieler von LoL gegen einzelne Champions, die angeblich, LoL zerstören, den ganzen Spaß aus dem Spiel nehmen und einfach wegsollen.

Lange Zeit war die Katze „Yuumi“ so ein Hassobjekt. Die hatte LoL jetzt kurzerhand vom Turnier MSI 2023 ausgeschlossen.

Doch ohne die Katze rücken 2 weitere Champs in den Fokus der Kritik.

Fans jubeln, dass Yuumi beim MSI verboten war

Das war die ganze Zeit der meistgehasste Champ:

Yuumi stand über Jahre in der Kritik, weil sie sich als Supporterin an einen ADC hängt und nicht angegriffen werden kann. Eigentlich war Yuumi als Champion für Anfänger geplant, die sich dank ihrer parasitären Spielweise aufs Zaubern konzentrieren konnten, während die Supporter das Laufen und Positionieren ihrem ADC überließen.

Doch Yuumi wurde von Spitzen-Supportern genutzt, um Turniere zu dominieren.

Viele E-Sport-Fans und auch E-Sport-Profis hassten Yuumi regelrecht, forderten seit Jahren: Die Katze müsse weg, am besten ganz aus LoL gelöscht werden.

Nach dem großen Turnier MSI 2023 gab’s auf reddit einen riesigen Thread mit 9.000 Upvotes, der sagte: „Es war echt toll, dass Yuumi nicht beim MSI 2023 gespielt werden konnte.“ Alleine, dass die parasitäre Katze nicht gespielt wurde, habe den E-Sport verbessert. Support-Spieler konnten jetzt zeigen, was sie drauf haben.

Vorher wäre das Spiel ja nur gewesen: „Pack Yuumi auf Zeri und dann gewinne wahrscheinlich.“

In der Botlane werden nur noch Jinx und Aphelios geplant

Das sind die neuen Probleme: Aber jetzt, wo die Katze weg ist, gibt es weitere Probleme. In den Kommentaren heißt es: Das aktuelle Meta fühle sich sehr starr an. Es gebe nur sehr wenige Variationen, vor allem im unteren Teil der Karte.

Dadurch würden sich viele Spiele ähneln und das würde die Freude am E-Sport und am MSI 2023 dann doch trügen.

Als Problem wird beschrieben, dass in der Botlane fast nur 2 Helden gespielt werden: Jinx und Aphelios. Erst wenn die zwei gebannt werden, würden Profis zu Helden wie Xayah, Gwen oder Zeri greifen.

Tatsächlich hat Jinx mit 43 Picks und 14 Banns eine Präsenz-Rate von 75 % – genau wie Aphelios mit 46 Picks und 11 Bans (via gol.gg).

Xayah liegt mit 24 Picks und 8 Banns bei 42 % Präsenz-Rate.

Woran liegt das? Wie Dotesports beschreibt, sind Jinx und Aphelios aktuell „Hyper-Carrys“ in LoL. Weil sich das aktuelle Meta um den ADC dreht, sind die beiden Helden so dominant. Denn sie machen rein rechnerisch, ihren Job, physischen Schaden auszuteilen, am besten.

Während es in anderen Rollen darum geht, Crowd Control oder andere nützliche Fähigkeit zu einem Team zu bringen, geht es bei der ADC-Rolle rein um Schaden. Daher seien die beiden Helden aktuell so essenziell.

Das starre Meta kann sich aber mit dem nächsten Patch schon wieder ändern:

4 neue Items, die mit Patch 13.10 in LoL veröffentlicht werden