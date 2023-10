LoL: Ein US-Team spielt bei den Worlds so stark, dass die Niederlage umso schlimmer ist

Im ersten Match der Worlds 2023 in League of Legends traf das amerikanische Team Liquid auf das starke T1 aus Korea. Da Team Liquid nur den dritten Platz in Amerika belegt hatten, waren die Erwartungen entsprechend gering. Doch über weite Strecken spielte das US-Team richtig stark mit und der Sieg war sogar zum Greifen nah.

Bei den Worlds läuft derzeit die Swiss-Runde. Das ist ein neues Format, das die alte Gruppenphase ersetzt. Sobald ein Team drei Siege errungen hat, rückt es automatisch in die K.O.-Phase vor. Jedoch fliegen Teams mit drei Niederlagen sofort aus dem Turnier raus.

Das Besondere ist, dass man immer auf Teams trifft, die derzeit das gleiche Standing haben, wie man selbst. Gewinner bleiben also immer oben, Verlierer gehen nach unten und wer derzeit ausgeglichen ist, trifft auch auf Teams, die ebenfalls ausgeglichen sind.

Das Duell zwischen Team Liquid und T1 war das erste Match überhaupt, das bei dem Haupt-Event der Worlds gespielt wird. T1 war der klare Favorit, immerhin haben sie mit Keria den wohl talentiertesten Supporter und mit Faker eine echte Legende im Team.

Doch der Match-Verlauf spiegelt das nicht unbedingt wider.

Team Liquid holt zweimal den Baron, führte fast die gesamte Zeit in den Kills

Wie verlief das Match? Das First Blood holte T1 bereits bei Minute 3 mit einem Gank in der Toplane – jedoch mit Folgen. Der Teleport vom Midlaner APA sorgte dafür, dass die beiden Angreifer in der Toplane ihr Leben verloren. Gleichzeitig gab es einen Gank in der Botlane, der zu dem Tod von Gummayusi, dem AD-Carry von T1, führte. Es stand in Kills also 3:1 für Team Liquid.

Zwar dominierte T1 im weiteren Verlauf die Laning-Phase, doch bei den Gruppenkämpfen wusste das US-Team immer wieder zu überraschen. So stand es bei Minute 20 noch 8:5 in Kills für Team Liquid und das Gold war nahezu ausgeglichen. Auch den Drachen konnte jedes Team genau einmal besiegen.

Dann ging Team Liquid jedoch ein großes Risiko ein und versuchte einen Baronkill bei Minute 24. Zwar konnten sie sich das Monster und den dazugehörigen Buff sichern, doch sie verloren 4 Spieler bei der Aktion. Plötzlich sah es so aus, als könnte T1 das Match endgültig an sich reißen.

Doch Team Liquid gelang ein Geniestreich. Sie begannen mit dem Baron, wandten sich dann jedoch ab, um Keria, der etwas abseits von seinem Team stand, zu erwischen und zu töten. Es folgte ein genialer Move vom Midlaner Pyosik auf Lee Sin, mit dem er Faker erwischte und seinem Team einen weiteren Kill schenkte. Oner folgte als Drittes.

Ohne den Supporter, Midlaner und Jungler konnte T1 nichts gegen den Baron tun. Das US-Team war plötzlich vorn in Gold, in Drachen und besaß den Baronbuff.

Im Anschluss zog sich das Match jedoch etwas hin, bis es bei Minute 35 zum entscheidenden Teamkampf kam. Team Liquid forcierte den Kampf, verlor jedoch früh den Midlaner APA und den AD-Carry Yeon. Ohne Schaden konnte die Frontline nicht viel ausrichten.

T1 bezwang 4 der 5 Spieler und aufgrund der hohen Respawn-Zeiten konnten sie das Match mit einem Schlag beenden.

Starke Leistungen von APA und Pyosik weckten Hoffnungen

Warum war die Niederlage so ärgerlich? Hätte T1 von Beginn an dominiert, wären viele Fans wohl nicht überrascht gewesen. Doch die guten Leistungen von Team Liquid weckten plötzlich Hoffnungen. Könnte man das legendäre koreanische Team zu Fall bringen?

Der Jungler Pyosik, der 2022 mit dem Team DRX Weltmeister wurde, hatte einen richtig starken Tag. Mehrere Kicks auf Lee Sin sorgten für Kills, die sonst nicht möglich gewesen wären. Hier könnt ihr euch einen solchen Clip anschauen:

Es war die Performance, die sich viele wohl erhofft hatten, wenn man einen Weltmeister nach Amerika lotst – auch wenn er schon 2022 nicht als der stärkste auf seiner Position galt.

Wie verlief der Tag sonst bisher? Heute, am 19. Oktober, finden noch bis 14 Uhr Matches bei den Worlds statt. Die erste kleine Überraschung gab es beim Duell Cloud9 gegen MAD Lions. Das europäische Team unterlag dort recht deutlich.

Ansonsten setzten sich GenG und JDG gegen ihre Konkurrenten durch. Beide Teams gelten als die Favoriten auf den Turniersieg.

