Zwei LoL-Legenden treffen aufeinander, dann überreicht einer von ihnen ein bizarres Geschenk

In einem sehr unterhaltsamen Video treffen die beiden League of Legends-Profis Faker und Caps aufeinander. Beide kennen sich, denn sie duellierten sich schon etliche Mal in der Midlane. Nun jedoch führten sie ein Gespräch auf dem Laufband und überreichten sich Geschenke, wobei Faker von seinem etwas irritiert wirkte.

Was ist das für ein Geschenk? In LoL starteten am 10. Oktober die Worlds mit den Play-Inns. Da dieses Turnier in Korea stattfindet, sind natürlich alle qualifizierten Teams schon vor Ort, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt ihre Matches bestreiten werden.

Das hat das koreanische Team T1 ausgenutzt, um ein kleines Promo-Video mit ihrer eigenen Legende Lee Faker Sang-hyeok und dem Dänen Rasmus Caps Borregaard Winther zu drehen. Beide Profis stehen zu Beginn auf dem Laufband und unterhalten sich in einer ziemlich merkwürdigen Situation über ihre Fitness und den Aufenthalt in Korea. Sie haben dabei eine gewisse Chemie miteinander, was das Video sehr unterhaltsam macht.

Zum Ende tauschen die beiden dann kleine Präsente aus. Faker hat eine Jeansjacke mit seinem Namen darauf gestickt im Gepäck. Caps hingegen verschenkt einen Kaktus.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wir mussten in 5 verschiedene Läden gehen, um den Kaktus zu finden

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Faker wirkt im Video zuerst etwas irritiert, was es mit diesem Geschenk auf sich hat. Er erinnert dabei an ein Kind, das zu Weihnachten Socken geschenkt bekommt hat.

Caps erklärt im Video, dass er den Kaktus aus einem ganz besonderen Grund ausgewählt hat. Denn er trägt den Namen Unkillable Demon Cactus . Das sei das passende Geschenke für den Unkillable Demon King .

Allerdings war es wohl recht aufwendig, diesen Kaktus zu finden:

Wir mussten in 5 verschiedene Läden gehen, weil es eine seltene Pflanze ist, aber wir wollten dir den Kaktus geben, weil du der Unkillable Demon King bist und dies der Unkillable Demon Cactus ist. Denn der Kaktus braucht nicht viel Wasser zum Überleben. Caps im Video

Nach der Erklärung lächelt Faker etwas mehr und bedankt sich – wie auch Caps – für das Präsent.

Zwei Legenden in der Midlane

Was macht die Spieler so besonders? Faker ist der bekannteste LoL-Spieler der Welt. Er feierte 2013 – mit 17 Jahren – sein Debüt bei der Weltmeisterschaft und konnte sich direkt mit T1 den Titel holen. Diesen Erfolg wiederholte er 2015 und 2016. In den Folgejahren landete das Team noch viermal in den Top 4.

Mehr zu Faker erfahrt ihr in diesem Video:

Caps hingegen ist einer der besten europäischen Spieler. Er feierte sein internationales Debüt 2017 (18 Jahre alt) mit einem 5.-8. Platz mit Fnatic. Ein Jahr später holte er den zweiten Platz mit Fnatic und wieder ein Jahr später den zweiten Platz mit G2 Esports.

Zwar reichte es bei ihm noch nicht für einen Weltmeister-, aber immerhin schon für viele regionale Meistertitel. Sein größter Erfolg dürfte der Sieg beim Mid-Season-Inivational 2019 gewesen sein, wo er auch zum Turnier-MVP erklärt wurde.

Beide trafen schon mehrfach auf der großen Bühne aufeinander, darunter beim Halbfinale vom MSI 2019, wo G2 Esports mit 3:2 gegen T1 gewann.

Was sagt ihr zu dem Video der beiden? Und wie findet ihr den Kaktus als Geschenk? War es eine gute Idee oder hätte es ein Trikot oder eine Jacke auch getan?

Zu Faker gibt es noch eine weitere, spannende Geschichte, die Riot Games selbst in einem Video verarbeitet hat:

LoL präsentiert Song zu den Worlds 2023: Erzählt, wie ein Außenseiter den Helden Faker bezwang