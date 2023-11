LoL: Das beste Team Europas gibt Kader für 2024 bekannt, versetzt Fans erstmal in Panik

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Caps hat ohnehin eine ganz besondere Geschichte in League of Legends:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das war die Kader-Ankündigung : In einem Video auf YouTube und Twitter „Farewell, Caps“ sah man den Midlaner und Star des Teams, Caps, betroffen vor der Kamera sitzen und seinen Abgang verkünden. Er werde in einen Flieger steigen und Berlin verlassen.

Das beste europäische Team im E-Sport von League of Legends ist G2 Esports. Das Team aus Berlin hat jetzt sein Kader für 2024 bekannt gegeben. Sie wurden ihrem Ruf als meisterhafte Trolle in LoL gerecht: Denn es machte den Eindruck, ihr Star-Spieler Caps würde das Team verlassen.

Insert

You are going to send email to