Lol: Schlechte Spieler fürchten, gebannt zu werden – Jetzt klärt Riot auf, wer wirklich Angst haben muss 

Was Inting ist und was schlechtes Spielen ist, ist für viele Spieler in League of Legends schwer einzuschätzen. Die Frage danach stieg die letzten Tage aber wieder auf, nachdem Riot angekündigt hat, härter gegen Soft-Inting vorzugehen. Doch ihr braucht keine Angst haben, Riot hat endlich definiert, was das heißt.

Was ist passiert? Am 9. Juli 2024 kündigte Pu Liu, der Game Director von League of Legends, an, dass man härter gegen Soft-Inting vorgehen möchte. Dabei will man sogar mit Hardware-Banns hantieren, da es mit Vanguard nun möglich sei. Im Tweet fragte er die Community, ob man direkt harte Maßnahmen ergreifen soll, oder anfangs mit leichteren Strafen arbeiten soll.

Das Problem an der Sache ist nur, dass es sehr schwer ist, zu definieren, was Soft-Inting überhaupt ist. Einige Spieler haben sogar Angst, für schlechtes Spielen gebannt zu werden. Da hat Riot endlich Klarheit geschafft und unter einem reddit-Thread definiert, was Soft-Inting ist.

Wo es wahrscheinlich kein Inting geben wird, ist im neuen PvE-Modus:

Riot nennt 3 Beispiele für Soft-Inting

Was sagt Riot dazu? Das Thema hat in der Community Wellen geschlagen, da Leute auch gefürchtet haben, dass sie für ein schlechtes Match gebannt werden können. Das veranlasste den einen User in einem reddit-Thread darüber zu sprechen, dass die neue Herangehensweise ans Soft-Inting wahrscheinlich nur in höheren Elos passieren wird.

Unter dem Thread antwortete tatsächlich auch ein Riot-Mitarbeiter und definierte, was Soft-Inting denn nun ist. Dabei nennt er drei Gründe, die für eine Strafe relevant wären:

Dem Jungler folgen und die Camps klauen

Alle Items verkaufen und beispielsweise dafür 6 Kristalle kaufen

Summoner-Spells verschwenden

Er führt weiter und sagt dazu, dass es aktuell für das System schwierig sei, diese Aktionen wahrzunehmen. Das Ziel sei aber, diese Aktionen zu erkennen und dementsprechend bestrafen zu können.

Auf die Frage, wieso man Leute bestrafen sollte, die vielleicht nur aus Versehen einen Summoner Spell verbraucht haben, sagt der Mitarbeiter, dass man nicht für einzelne verschwendete Summoner Spells gebannt wird.