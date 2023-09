LoL-Entwickler erklärt, warum Feeder und Trolle nicht sofort permanent gesperrt werden

Das größte Problem in League of Legends sind die Mitspieler. Neben individuellen Fehlern und manchmal auch fehlendem Skill, sind besonders absichtliche Trolle ein Problem. Für diese fordern viele eine permanente Sperre. Ein Entwickler klärt nun, warum das gar nicht so einfach ist.

Was hat es mit Feedern und Trollen auf sich? In LoL kann man das Match für seine Mitspieler sehr einfach ruinieren:

Zum einen kann man immer wieder sterben und damit dem Gegner zusätzliches Gold und viel Freiheit auf seiner Lane schenken. Das nennt man auch feeden, also den Gegner füttern.

Eine andere Option ist das generelle “Trollen”. Dabei sabotiert man das eigene Team, etwa durch unsinnige Entscheidungen, das Verzichten auf Teamkämpfe oder indem man einfach seine Lane verlässt und seinem Jungler zum Beispiel Creeps klaut.

Beides ist natürlich schlecht für die Spielerfahrung der anderen Leute. Darum fordern gerade faire Spieler ein konsequentes und vor allem schnelles Handeln vom Entwickler Riot Games. Doch gerade Geschwindigkeit ist gar nicht so einfach, wie der Entwickler HuntedFork im Reddit bestätigt.

„Feeden ist ein Grund für einen Perma-Bann“

Was sagt der Entwickler? In einem Kommentar schrieb der Nutzer SnowyyRaven: „Das Problem ist nicht der Schweregrad, sondern die Erkennung davon. Es ist kompliziert, ein System zu schreiben, das dieses Verhalten erkennt, ohne unschuldige Spieler zu sperren.“

Der Riot-Mitarbeiter kommentierte diese Aussage mit einem „Genau das“ und ergänzt: „Aber für das Protokoll, Feeden ist ein Grund für einen Perma-Bann“ (via Reddit).

Unternimmt Riot gar nichts? Das kann man so nicht sagen. Es kommt schon immer wieder zu sperren, aber es gibt trotzdem viele Trolle, die irgendwie unter dem Radar laufen. Dazu zählen auch YouTuber, die absichtlich Matches für die Unterhaltung ihrer Zuschauer verlieren.

Außerdem versucht Riot Games regelmäßig, die Community positiver zu gestalten, etwa durch Sperren in Ranked-Matches, wenn sich Leute negativ verhalten, oder Änderungen am Chat-System. Tatsächlich hat man das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren die Situation etwas besser geworden ist, als es noch 2018/19 der Fall war.

Was sagt ihr zu Trollen und Feedern in LoL? Stören sie euch auch so sehr, dass ihr sie gerne mit einem Perma-Ban belegen würdet?

Manchmal hat man als Spieler auch das Gefühl, dass eine Rolle einfach stärker ist als die anderen. Und dieses Gefühl ist nicht immer falsch, wie ein Game Designer bestätigte:

