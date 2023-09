LoL: Profi spielt selbst im Ausland, beleidigt einen europäischen Twitch-Streamer: „Geh in dein Land zurück“

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was sagt Cloud9 dazu? Das Team meldete sich ebenfalls über Twitter zu Wort und erklärte, dass sie über den Vorfall Bescheid wissen, die Dinge erstmal intern aufarbeiten und sich dann in einer Stellungnahme äußern werden.

Was sagt der Streamer dazu? Der zeigte im Stream das Spiel und erklärte, warum es so schlecht lief. Er gestand zwei Fehler ein, erklärte aber auch, dass sein Team ihn nicht unterstützt und er noch das Beste aus der Runde gemacht habe ( via YouTube ).

In einem weiteren Tweet auf Koreanisch erklärt er, dass nicht alle Streamer von ihm kritisiert werden, aber dass es eben einige gäbe, die ständig das Spiel ruinieren, auch um ihre Zuschauer zu unterhalten. Das wäre aber nicht das richtige Verhalten in der SoloQ.

Was EMENES zu den Vorwürfen? Auf Twitter erklärte er, dass er Respekt für Spieler aus anderen Regionen habe, aber nicht für “One-Trick-Streamer”, die ihr ganzes Team in den Abgrund ziehen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie kam es zu der Beleidigung? In einem Ranglisten-Match in Korea spielte EMENES zusammen mit dem Streamer Spear_shot. Dieser gilt als One-Trick-Pony für den Champion Pantheon. Allerdings lief die Lane des Streamers nicht gut. Er wurde mehrfach gegankt, bekam kaum Creep-Kills und fiel im Spiel stark zurück.

Jang „EMENES“ Min-soo ist der aktuelle Midlaner für das LoL -Team Cloud9. Bei einem Match in seiner Heimat Korea traf er auf einen europäischen Twitch-Streamer. Diesen beleidigte er und erklärt später in einem Statement, dass er sich dafür nicht bei ihm entschuldigen wird.

Insert

You are going to send email to