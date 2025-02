Mit einer Änderung in LoL verprellt Riot seine treusten Spieler – Sagt jetzt: Die Änderung ist notwendig, weil Spieler zu wenig Geld ausgeben

League of Legends entfernt die Option, sich kostenlos Skins erspielen zu können. Davon sind viele Spieler nicht begeistert. Doch jetzt rechtfertigt sich Riot für die umstrittene Änderung: Die Spieler geben einfach nicht genug Geld aus in einem Spiel, welches auf Free2Play setzt.

Was ist das für eine Änderung?

Riot führte 2016 in LoL sogenannte Hex-Truhen ein: Darin verstecken sich Splitter für Charaktere oder kostenlose Skins. Schlüssel für die Truhen konnte man ebenfalls kostenlos erspielen.

Anfang 2025 erklärte Riot: Die Hextruhen wird es in Zukunft nicht mehr kostenlos geben, sondern nur noch exklusiv im Shop für Echtgeld. Das heißt, es gibt keine Option mehr, kostenlose Skins nur mit Geschick zu erspielen.

Treue Fans schimpfen lautstark über die Änderung: Einige glauben sogar, dass dies die schlimmste Entscheidung in der Geschichte des Spiels ist.

In einer Erklärung verteidigte das Team die Entscheidung, versprach aber eine Reihe von Änderungen, um die Battle-Pässe in Zukunft zu verbessern.

Riot erklärt, dass die Entfernung der kostenlosen Hextech-Truhen notwendig war

Was sagten die Entwickler? Das Team von Riot äußerte sich jetzt zu den Änderungen im Battle Pass. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Insider-gaming.com: In ihrem Update gaben die Entwickler zu, dass die kostenlosen Hextech-Truhen für die Spieler zur „Hauptmethode“ wurden, um Skins freizuschalten, was zu einem Rückgang beim Kauf von Skins führte.

Doch als Free2Play-Spiel ist man auf Einnahmen aus dem Shop angewiesen und damit auch darauf, dass Spieler sich Skins im Shop kaufen. Doch die Entwickler betonen, dass es nicht darum geht, die Gewinne zu steigern, sondern vielmehr um langfristige Nachhaltigkeit.

Was will man verbessern? Die Entwickler wissen, dass viele über die Änderungen ziemlich wütend sind und erklärten, dass man den Battle Pass verbessern wolle:

Künftige Skins im Battle Pass werden „deutlichere visuelle Effekte“ haben

Das Freischalten eines Battle-Pass-Skins schaltet auch den Champion frei, für den er bestimmt ist, wenn der Spieler ihn noch nicht besitzt.

Missionen im Battle Pass, bei denen die Spieler mit gekauften Skins spielen müssen, werden ebenfalls komplett entfernt.

Einige der schwierigeren Battle-Pass-Missionen werden ebenfalls entfernt oder überarbeitet.

Die Battle-Pass-EP aus Teamfight Tactics werden ebenfalls entfernt.

Mit den genannten Änderungen will man den lauten Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Doch ob das gelingt, ist fraglich. Denn die Wut in der Community ist gerade groß. Einige erklären, dass das eine der schlechtesten Entscheidungen überhaupt gewesen sei (via reddit.com). Manche führen sogar auf, man habe nur deswegen LoL gespielt, weil man Inhalte auch kostenlos bekommen konnte. Doch damit sei ja jetzt Schluss.

Ob diese Änderungen wirklich dabei helfen, die Spieler wieder zurückzugewinnen oder zumindest treue Fans zufriedenzustellen, ist noch eine andere Frage. Denn schon jetzt befürchten etliche Spieler, dass Riot solche Änderungen nicht nur in League of Legends vornimmt, sondern auch für das geheimnisvolle LoL-MMORPG planen könnte: Fans von League of Legends kritisieren Riot für seine Gier, haben Sorge um das LoL-MMORPG