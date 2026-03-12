Twitch-Streamer berichtet, wie seine Glücksspiel-hassende Freundin das Casino in Pokémon ausgeräumt hat

Der Twitch-Streamer Zarbex erzählt in seinem Stream davon, wie seine Freundin Julia an einem bestimmten Ort in Pokémon Feuerrot/Blattgrün versunken ist: dem Casino. Dort erhält sie ein besonderes Pokémon.

Was hat Zarbex’ Freundin die letzten 2 Tage gemacht? Twitch-Streamer Zarbex erzählte in einem seiner Streams (Highlight auf TikTok), dass seine Freundin Julia in den letzten 2 Tagen viel Zeit in eine bestimmte Spielmechanik in Pokémon Feuerrot/Blattgrün gesteckt hat.

In Pokémon Feuerrot/Blattgrün muss man im Verlauf der Story in ein Casino, da sich darunter das Geheimversteck von Team Rocket befindet. Man kann allerdings auch an den Slotmaschinen spielen. Das hat Zarbex’ Freundin in den letzten Tagen gemacht.

Das sei untypisch für sie, so Zarbex, denn normalerweise könne Julia Glücksspiel im echten Leben nicht ausstehen.

In dem Spiel handelt es sich allerdings nicht wirklich um Glücksspiel: Es basiert nicht auf Glück, sondern auf tatsächlichem Können, da man im richtigen Moment den A-Knopf drücken muss.

10.000 Münzen für ein Pokémon

Wozu das Ganze? Laut Zarbex ist seine Freundin so sehr in dem Pokémon-Casino versunken, weil sie 9.999 Münzen haben möchte. Damit kann sie sich dann ein Porygon kaufen.

Julia habe die Mechanik gelernt und so ganz einfach die gewünschte Anzahl an Münzen bekommen: Innerhalb von 2 Tagen konnte sie 10.000 Münzen ergattern, meint der Twitch-Streamer.

Auch andere Pokémon lassen sich mit genügend Münzen kaufen, wie beispielsweise ein Dratini. Es lassen sich auch bestimmte Attacken mit den Münzen kaufen.

Es gibt noch andere Wege, um genug Münzen zusammenzubekommen: Man kann sie ganz einfach mit Pokédollar kaufen. Dafür muss man allerdings dann Pokédollar farmen, denn 50 Münzen kosten 1.000 Pokédollar.

Zum 30-jährigen Jubiläum sind einige Twitch-Streamer in Pokémon Feuerrot oder Blattgrün wieder versunken. So auch der Streamer Niekbeats, der überzeugt ist, dass zwei Pokémon von den Sprites her vertauscht worden sind: Ein deutscher Streamer auf Twitch ist sich sicher, dass 2 Pokémon aus den ersten 151 vertauscht wurden: „Passt viel besser“