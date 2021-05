WoW: Bei der nervigsten Fraktion lohnt sich das Ruffarmen bald wieder

Wann ist das so weit? Erst mit dem Release von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft . Der Patch hat noch kein Release-Datum. Aktuellen Schätzungen nach sollte aber niemand mit einem Release des Patches vor Mitte oder Ende Juni rechnen. Ihr habt also noch genug Zeit, um den Ruf bei Ve’nari bis dahin auf das Maximum zu bringen. Dann könntet ihr direkt nach dem Release an den Paragon-Belohnungen arbeiten.

Warum ist Ve’nari so unbeliebt? Das Ruffarmen bei Ve’nari gilt als besonders nervig, da das nur im Schlund möglich ist. Hier sind – bisher – die meisten Reittiere verboten und pro Tag kann nur eine gewisse Menge an Aktivitäten erledigt werden, bevor das Auge des Kerkermeisters das Weiterspielen im Schlund verhindert. Mit Patch 9.1 gibt es hier zwar Lockerungen, ob dadurch das Gameplay im Schlund spaßiger wird, bleibt aber zu bezweifeln.

Rook – Ein Kampfhaustier, das im Prinzip die Miniform eines schlundgebundenen Kriegers ist. Er besitzt die coole Fähigkeit „Dunkles Schicksal“, die Humanoid-Schaden in Höhe des letzten erlittenen Treffers verursacht, was ihn für viele Pet-Battles interessant machen dürfte.

Ruf-Farmen gehört zu den Aktivitäten, die in World of Warcraft die Geister scheiden. Manch einer sammelt gerne immer wieder Ruf, um Paragon-Belohnungen und Gold abzustauben, andere Spieler können mit dem sich immer wiederholenden Abschluss von Weltquests einfach nicht anfreunden. Die wohl unbeliebteste Fraktion, Ve’nari, bekommt dabei bald neue Belohnungen spendiert. Sie bekommt eigene Paragon-Kisten.

