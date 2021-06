Tatsächlich sind die Anforderungen aber nahezu identisch mit den aktuell existierenden in World of Warcraft.

Was für Grenzwerte gibt es? Um Beute aus „Mythisch+“-Dungeons aufwerten zu können, müsst ihr ein entsprechendes Dungeon-Rating erreichen. Das ist vergleichbar mit den 3 Dungeon-Erfolgen, die es schon in Patch 9.0.5 gab. Die entsprechenden Hürden sind:

Dieser Wert wird fester Bestandteil von World of Warcraft und zeigt allen Spielern an, welche Leistungen ihr bereits erzielt habt. Dadurch soll das Zusammenstellen einer Gruppe einfacher werden, da alle Spieler direkt einsehen können, wie erfahren ihre Mitspieler bereits sind.

Was ist das Dungeon-Rating? Das Dungeon-Rating ist ein neuer Wert, der angibt, wie erfolgreich und effizient ihr im Meistern von mythischen Schlüsselstein-Dungeons seid. Die meisten dürften so einen Wert bereits von der (umstrittenen) Seite „Raider.io“ (auch „rio“ genannt) kennen.

Was wurde geändert? Auch in Patch 9.1 könnt ihr über mythische Dungeons und Berufungs-Quests Tapferkeitspunkte sammeln. Diese können wieder verwendet werden, um Gegenstände aus „Mythisch+“-Dungeons aufzuwerten. Allerdings nur, wenn ihr ein entsprechendes Dungeon-Rating erreicht habt.

Das Dungeon-Rating gewinnt mehr Einfluss in World of Warcraft : Item-Upgrades sind an das System gebunden, das sich Blizzard von der Seite Raider.io abgeschaut hat.

Insert

You are going to send email to