Was haltet ihr von dieser Ausrüstung für Solo-Spieler? Gut, dass die sich auch solide ausstatten können? Oder kommt man damit viel zu leicht an gutes Gear?

Alle anderen können damit zumindest ihre Zweit- und Dritt-Charaktere in Startposition bringen, um es in Torghast, Korthia, Dungeons und Raids leichter zu haben.

Allerdings wird es wohl keinerlei Ausrüstung geben, die ohne die Hilfe anderer Mitspieler verdient werden kann und so ein hohes Itemlevel hat. Wer World of Warcraft mehr als Solo-Spiel versteht und lieber für sich alleine Abenteuer erlebt, der wird mit dieser Rüstung gut beraten sein.

Die Aufwertungen wiederum kosten dann (in steigender Anzahl) „Cataloged Research“. Das sind quasi Geheimnisse aus Korthia – eine neue Währung aus Patch 9.1. Nach und nach ist es so möglich, Gegenstände bis auf Itemlevel 233 aufzuwerten.

Besonders cool: Die Abzeichen für diese Ausrüstung könnt ihr mit Stygia kaufen und an eure Twinks verschicken. Wer auf seinem Main-Charakter also noch eine Menge ungenutzte Stygia rumfliegen hat, kann die im kommenden Update für solide Verbesserungen seiner Zweitcharaktere ausgeben.

Was passiert? In Patch 9.1 gibt es einen neuen Händler in Korthia, dem neuen Mini-Gebiet im Schlund. Dort könnt ihr Account-gebundene Ausrüstungs-Abzeichen kaufen. Diese verwandeln sich bei Benutzung in einen Gegenstand mit Itemlevel 200. Das entspricht – nach aktuellem Stand – Raidbeute aus dem normalen Schloss Nathria. Allerdings können diese Gegenstände dann noch aufgerüstet werden.

Alle paar Tage enthüllt Blizzard kommende Inhalte von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft in World of Warcraft. Noch immer bringt jede neue PTR-Version mehr Gegenstände und Content, sodass wir langsam einen klareren Blick auf die Zukunft von Shadowlands bekommen.

Schon bald könnt ihr euch in World of Warcraft richtig gute Ausrüstung verdienen – und das ganz alleine. Allerdings wird das ein wenig dauern …

