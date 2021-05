WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Wann erscheint TBC Classic? Am 2. Juni könnt ihr das Dunkle Portal erneut durchschreiten und die Scherbenwelt erkunden. Der Prepatch startet bereits am 19. Mai. Dort könnt ihr dann sogar schon die neuen Völker der Blutelfen und Draenei spielen, um euch einen Charakter vorzubereiten.

Die Diskussion darüber, ob TBC Classic vollkommen gleich bleiben oder Änderungen erhalten sollte, beschäftigt die Community seit der Ankündigung. Zumindest die Nameplates kommen aber zum allergrößten Teil positiv an (via reddit ).

Das ändert sich noch: Obwohl TBC Classic möglichst nah am Original sein soll, gibt es einige Änderungen am Spiel im Vergleich zu früher. Die meisten davon sind vor allem Qualitäts-Änderungen, allerdings wird auch an der Balance geschraubt. Zu den wichtigsten Unterschieden zählt:

Was bewirkt die Änderung? Viele Spieler sind es durch das neue WoW oder Addons gewohnt, Gegner über ihre Namensplaketten zu erkennen oder anzuvisieren. Bei gerade einmal 20 Metern lässt sich aber schwer erkennen, welchen Feind man dort vor sich hat. Die Änderung hilft also:

Ein ähnlicher Befehlt funktionierte bereits kurze Zeit in WoW Classic, wurde jedoch nach einiger Zeit wieder deaktiviert. In TBC Classic soll die Funktion standardmäßig implementiert sein.

Die Funktion hätte laut Blizzard sogar schon früher im Spiel sein sollen, allerdings stießen die Entwickler damals auf technische Limits (via Blizzard ). In der Beta lässt dich die Distanz fließend zwischen 0 und 41 Meter anpassen mit folgendem Befehl:

WoW Classic bekommt mit The Burning Crusade bald seine erste Erweiterung spendiert – quasi zum zweiten Mal. Allerdings wird TBC Classic nicht exakt so sein, wie es vor 14 Jahren erschien. Es wird einige Änderungen geben und eine der neueren ist für alle Spieler gut.

