Nur 6 % von euch schwören WoW Classic weiterhin die Treue

Von den MeinMMO-Lesern bleiben nur 6 % in World of Warcraft Classic zurück. Der Rest zieht weiter oder will zumindest auch die Scherbenwelt erleben.

Für Spieler von World of Warcraft Classic steht bald eine folgenschwere Entscheidung an: Sie müssen abwägen, ob sie ihren Charakter auf einen ewigen Classic-Ära-Realm transferieren oder aber weiter in die Scherbenwelt von Burning Crusade Classic ziehen. Es gibt es auch die Möglichkeit, den Charakter zu klonen und in beiden Versionen zu spielen: Ein Angebot, dessen Kosten Blizzard nun drastisch gesenkt hat, nachdem es viel negative Kritik an dem Preis von 35 $ gab.

Doch bei unserer Umfrage fiel auf: So viele von euch wollen gar nicht mehr Classic spielen oder zumindest zweigleisig unterwegs sein.

Das Ergebnis unserer Classic-BC-Umfrage. Stand: 14.05.2021, 10:30 Uhr.

55 % wechseln komplett zu Burning Crusade Classic

Von den über 2.100 Teilnehmern der Umfrage hat sich über die Hälfte dazu entschieden, alle Charaktere ausnahmslos in das Zeitalter von Burning Crusade Classic übergehen zu lassen. Das macht für die meisten Spieler offenbar den größten Reiz aus. Nach zwei Jahre Classic scheint das alte Spiel ausgelutscht und das neue in Form von Burning Crusade lockt.

Dazu muss allerdings gesagt werden, dass schon damals zum Launch von Classic viele Spieler sagten, dass sie hoffen, auch Burning Crusade irgendwann wieder auf einem offiziellen Realm spielen zu können. Dass diese Spieler nun ihren Wunsch erfüllt bekommen und daher sofort weiterziehen, ist wenig verwunderlich.

Viele schielen schon gierig zu Burning Crusade – der Reiz ist groß.

Die zweitgrößte Gruppe in unserer Umfrage hat angegeben, WoW Classic gar nicht mehr zu spielen – und damit wohl auch im nächster Zeit nicht mehr anzufangen. 27 % von euch (577 Stimmen) haben demnach WoW Classic den Rücken gekehrt. In den Kommentaren gab es allerdings auch jemanden, der erklärte, dass er nur temporär pausiere – erst mit WotLK Classic wolle er wieder zurückkehren.

Warum Spieler mit WoW Classic wieder aufgehört haben, hatten wir bereits zuvor in einer Umfrage genauer analysiert.

12 % der Spieler wollen die neue Charakter-Kopie in Anspruch nehmen und sowohl ein Standbein in WoW Classic als auch in Burning Crusade haben. Diese Spieler genießen sowohl die ursprüngliche Variante der World of Warcraft (mit kleinen Verbesserungen durch Classic), wollen zugleich aber nochmal in die Scherbenwelt eintauchen.

Nur eine Minderheit hängt allein an WoW Classic

Die kleinste Gruppe an Spielern in unserer Umfrage will sich komplett einem Classic-Realm verschreiben. Nur 122 Stimmen fielen auf diese Option – das sind knapp 6 % und damit eine klare Minderheit. Selbst wenn man die Gruppe der Spieler rausrechnet, die gar nicht mehr spielt und somit nur die noch aktiven Spieler in Betracht zieht, steigt diese Menge nur auf knapp über 7 % an.

Die meisten wollen mehr als Classic

Die meisten von euch wechseln entweder zu Burning Crusade Classic oder haben bereits aufgehört. Nur eine kleine Gruppe will in beiden Spielen unterwegs sein und eine noch kleinere Gruppe sich vollends auf Classic konzentrieren.

Wie es zu diesem Ergebnis und dem Sinneswandel vieler Spieler kommt, kann wohl jeder nur individuell für sich beantworten. Gründe dafür kann es viele geben, wie etwa:

Man wollte Classic nur einmal live erleben, da man damals noch nicht dabei war.

Classic hat sich doch nicht als die Erfahrung erwiesen, auf die viele Spieler hofften.

Classic war ein schönes Spiel, das aber nur für eine Weile begeistern konnte.

Es scheint aber wohl klar zu sein, dass die Gruppe der Classic-Enthusiasten, die für ewig in Classic bleiben wollen – zumindest unter unseren Lesern – nur eine kleine Gruppe ausmacht.

Könnt ihr verraten, warum euch WoW Classic nicht mehr reizt – oder warum ihr doch zu den wenigen gehört, die dem Spiel weiterhin verfallen bleiben?