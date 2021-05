WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Für mich war klar, dass ich meine Menschenmagierin sowohl auf einem Classic-Realm als auch auf einem BC-Realm haben möchte. Doch den Preis für eine Charakter-Kopie bin ich nicht bereit zu zahlen. Das ist ein Dienst, der Hunderttausendfach Verwendung findet, wenn man an einem Beta- oder PTR-Test in WoW teilnimmt. Ganz platt gesagt, wird da einfach nur eine Datei von A nach B kopiert. Um dafür 35 $ (vermutlich 30 €) zu verlangen, muss man eigentlich nur eines sein: Dreist.

So reagieren die Spieler: Unter den verschiedenen Nachrichten zur Preisankündigung gibt es viele Spieler, die fassungslos reagieren. Darunter fallen Kommentare wie diese (via reddit ):

Gestern haben die Entwickler von WoW Classic enthüllt, dass es tatsächlich schon am 1. Juni (bzw. am 2. Juni bei uns) mit BC Classic losgeht. Damit einher ging auch die Offenbarung, was denn die Deluxe-Edition und zusätzliche Dienste wie der Charakter-Klon kosten. Die Spielerschaft scheint sich bei den gesalzenen Preisen recht einig zu sein: Die Preise sind frech, gierig und absolut unangemessen.

