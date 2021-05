WoW Classic endet – Aber zieht ihr wirklich weiter zu Burning Crusade?

Die große Zeit von World of Warcraft Classic nähert sich rasant dem Ende. Doch wohin verschlägt es euch, unsere Leser?

In wenigen Tagen stehen die Spieler vor einer folgenschweren Entscheidung für ihre Charaktere. Soll der Charakter zusammen mit dem Rest des Realms in das Zeitalter von Burning Crusade weiterziehen? Oder lässt man den Charakter auf einen neuen Realm umziehen, der ewig in der „Classic Ära“ stattfinden wird? Das wollen wir herausfinden.

Worum geht’s? In WoW Classic steht in wenigen Tagen der Pre-Patch für Burning Crusade Classic an. Der wertet alle aktiven Realms auf und macht sich damit bereit für die Reise in die Scherbenwelt. Wer will, kann dann auch schon Draenei und Blutelfen leveln, um mit den Freunden zusammen direkt am Release-Tag durch das Dunkle Portal zu reisen.

Alternative – ewiger Classic-Realm: Wer darauf keine Lust hat, kann seinen Charakter auch auf einen Realm der Classic-Ära verschieben und seinen alten Realm verlassen. Auf so einem Realm steht die Zeit quasi still und es geht niemals über Stufe 60 hinaus, das Dunkle Portal bleibt verschlossen.

Jeder Spieler kann für jeden Charakter frei auswählen, wie das Ganze ablaufen soll. Ihr könnt also etwa alle Charaktere mit nach Burning Crusade nehmen, nur eine Handvoll oder auch gar keinen. Problematisch ist es nur, wenn ihr den gleichen Charakter sowohl in Classic als auch in BC Classic spielen wollt. Denn dann müsst ihr eine Menge Geld zahlen.

Ihr könnt beides spielen, aber das kostet: Wer sich nicht entscheiden kann, ob er WoW Classic oder BC Classic spielen will, muss tiefer in den Geldbeutel greifen. Denn es ist möglich, einzelne Charaktere zum Preis von stolzen 35 $ (vermutlich 30 – 35 €) zu klonen. Dann existiert der gleiche Charakter sowohl auf dem Realm von WoW Classic als auch auf dem BC-Realm. Beide Charaktere können dann unabhängig voneinander gespielt werden. Die Kosten haben für massive Diskussionen und viel Kritik an Blizzard gesorgt.

Aber kommen wir nun zu euch: Wie werdet ihr es handhaben? Bleibt ihr der Classic-Ära treu, zieht es euch in die Scherbenwelt oder wollt ihr beides mit dem gleichen Charakter spielen?

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig genauer ausführen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da und erklärt, welche Pläne ihr mit WoW Classic und BC Classic für die Zukunft habt.