Ursprünglich sollte der Pre-Patch zur ersten Erweiterung von WoW Classic, Burning Crusade heute am 19. Mai um 9 Uhr seinen Release haben. Seit dem gibt es einige Verzögerungen beim Start und den Wartungsarbeiten. Blizzard hat dazu auf Twitter bereits Stellung bezogen. Die Lage im Überblick.

Was ist da los? Der Pre-Patch zu sollte bereits heute Vormittag veröffentlicht werden. Die Wartungsarbeiten laufen aufgrund von Problemen aber nach wie vor (Stand: 14:30).

Der Release des Patches wurde seitdem immer weiter verschoben. Nun hat Blizzard über ihren offiziellen Twitter-Account erneut eine Verschiebung angekündigt.

Wann soll es losgehen? Das ist aktuell unklar. Die Wartungsarbeiten wurden seit 9 Uhr immer weiter verschoben.

Update, 14:47: Mittlerweile wurde das Ende der Wartungsarbeiten auf 16 Uhr verschoben. Das hat Blizzard soeben über Twitter verkündet.

Wie reagieren die Spieler? Die sind nicht begeistert über den Ablauf, das zeigt sich zumindest an den Reaktionen auf Twitter. So wird vor allem kritisiert, dass Blizzard die Verzögerungen so kurzfristig ankündigt und immer um wenige Stunden hinauszögert (via Twitter.com).

Die Highlights des Pre-Patches zu Burning Crusade

Was sind die wichtigsten Inhalte des Pre-Patches? Mit dem Update gibt es schon vorab einige Inhalte zu entdecken, die euch auf Burning Crusade vorbereiten sollen:

Die neuen Völker der Draenei und der Blutelfen sind mit dem Patch schon vorab spielbar.

Außerdem erscheinen die Paladine für die Horde und Schamanen für die Allianz.

Zudem könnt ihr den neuen Beruf Juwelenschleifen lernen und somit Sockelsteine, Halsketten, Ringe, Schmuck und Kopfbedeckungen herstellen.

Was sich mit dem Pre-Patch sonst noch ändert, könnt ihr in unserer Zusammenfassung der wichtigsten Infos zum Update nachlesen: Die wichtigsten Änderungen im großen TBC-Pre-Patch von WoW: Classic

Release und Inhalte zur Erweiterung Burning Crusade

Was ist Burning Crusade? Dabei handelt es sich um die erste, umfassende Erweiterung zu World Of Warcraft. BC erschien 2007 und war extrem erfolgreich. So wurden damals in einem Monat über 3 Millionen Exemplare des Addons verkauft. (via webarchive.org)

Was steckt in dem Addon drin? Spieler können durch das Dunkle Portal treten und die Scherbenwelt betreten. Dabei landet ihr zuerst auf der Höllenfeuerhalbinsel, im Anschluss gibt es 4 weitere Gebiete zu erkunden.

Weitere Inhalte:

Eine Erhöhung des Level-Caps von 60 auf 70

Flugreittiere

Raids mit interessanten Charakteren wie Illidan, Lady Vashj und Kael’thas

Der neue Beruf Juwelier

Arena-Kämpfe im PvP

Wann erscheint Burning Crusade und was braucht man, um es zu zocken? Der Release ist auf den 2. Juni angesetzt. Ihr benötigt lediglich ein aktives Abonnement.

Falls ihr mehr zu Burning Crusade wissen wollt, schaut in unseren Artikel zu den Inhalten der Erweiterung: Alles zu Release, Pre-Patch und Content-Phasen von TBC