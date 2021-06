Wer für WoW BC Classic zu viel Geld ausgibt, wird im Spiel bespuckt

Zusammen mit der ersten Erweiterung von WoW Classic erschien auch die Deluxe-Edition von Burning Crusade Classic. In dieser stecken einige Kosmetika aber auch nützliche Gegenstände. Eine Handvoll Spieler scheinen diese Items aber ein gewaltiger Dorn im Auge zu sein.

Wofür werden Leute bespuckt? Seitdem der Pre-Patch am 19. Mai gestartet ist, könnt ihr euch für 64,99 € eine Deluxe-Edition von BC Classic im Blizzard-Shop kaufen. In dieser sind einige Goodies enthalten:

ein Reittier für alle Charaktere in BC Classic

ein Reittier für alle Charaktere in Retail-WoW

„Illidans Pfad“, ein Spielzeug

das Dunkle Portal als Ruhestein

30 Tage Spielzeit

ein Charakter-Boost auf Stufe 58 (einmalig und separat erhältlich für 39,99 €)

Die meisten der Inhalte sind rein kosmetisch. Der Boost und das Reittier allerdings bieten tatsächliche Vorteile. Einige Spieler finden diese Vorteile offenbar so schlimm, dass sie Spieler anspucken und teilweise sogar Addons dafür nutzen (via WoW Foren).

Passiert das oft? Als ich gespielt habe, kam es lediglich zwei Mal vor auf dem Weg zu Stufe 60, dass ein Spieler aus der Gruppe wegen seines Reittiers bespuckt wurde. Leider habe ich zu spät geschaltet und deswegen keinen Screenshot parat.

Das sind die Inhalte der Deluxe-Edition. Die Phasenjäger sind kaum zu übersehen.

Der größte WoW-Streamer Asmongold hat seine Community sogar explizit dazu aufgerufen, Spieler mit einem Shop-Mount anzuspucken (via Twitter.com). Es gibt sogar Weakauren (eine Art Einstellung für ein beliebtes Addon), welche Leute automatisch bespuckt, wenn ein Spieler mit Deluxe-Mount vorbeiläuft (via wago.io).

Bespuckt wurden meine Gruppe und ich dagegen prinzipiell häufiger, etwa wenn wir einen Quest-Gegner vor jemand anderem angreifen konnten. In Classic also nichts allzu Ungewöhnliches, was sogar schon in der Vergangenheit vorkam (via reddit.com).

Falls ihr euch wehren möchtet: Es gibt eine weitere Weakaura, die automatisch Leute auslacht, welche euch besprucken (via wago.io).

Level-Boost und Mount für Echtgeld – Ein Problem?

So „schlimm“ sind die Inhalte wirklich: Nimmt man es genau, haben Käufer des Deluxe-Pakets tatsächlich einen spielerischen Vorteil. Der Phasenjäger dient sowohl als normales sowie als episches Reittier. Normalerweise zahlt ihr für diese Reittiere beim Händler:

10 Gold für ein normales Reittier

100 Gold für ein episches Reittier

entsprechend etwas weniger bei ehrfürchtigem Ruf

Insgesamt könnt ihr also bis zu 110 Goldstücke pro Charakter sparen, wenn ihr zum Shop-Mount greift. Das ist zwar eine nicht zu verachtende Menge in Classic, jedoch kommt die eigentliche Schwierigkeit beim Reiten von der Fähigkeit, die deutlich teurer ist (35 Gold für normales bzw. 600 Gold für episches Reiten).

Diese Fähigkeiten müssen noch immer erlangt werden, was die Ersparnis für die Reittiere ein wenig relativiert. Der Charakter-Boost dagegen kommt mit einem Kompromiss: Wer die Level-Phase überspringen will, kommt so schneller zu seinen Freunden, verzichtet dafür aber auf die Level-Erfahrung von Classic. Das Leveln gilt für einige Spieler als die beste Zeit im Spiel und ob man die Phase überspringen will, muss jeder für sich entscheiden.

Unser Sonderheft zu BC Classic erklärt euch alles, was ihr nach 14 Jahren unbedingt wissen solltet

Wann erscheint BC Classic? In der Nacht vom Dienstag, den 1. Juni auf Mittwoch, den 2. Juni um Punkt 0:00 Uhr deutscher Zeit öffnet sich das Dunkle Portal zum zweiten Mal. Von da an könnt ihr in die Scherbenwelt und The Burning Crusade zum zweiten Mal erleben.

Dabei wird BC Classic nicht exakt so, wie es vor 14 Jahren zum ersten mal erschien. Es wird einige Änderungen geben, aber das muss nicht schlecht sein:

