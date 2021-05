Seit dem 19. Mai könnt ihr den Pre-Patch von WoW BC Classic spielen. Viele Spieler haben seitdem Probleme, Addons zu installieren oder zu updaten. Hier erfahrt ihr, wie ihr an neue Addons kommt und den Addon-Manager WoWUp nutzt.

Warum funktionierten Updates gerade nicht? Mit dem Pre-Patch hat Blizzard zwei separate Versionen von Classic eingeführt: WoW Classic und Burning Crusade Classic. Dabei wurden auch die Ordner verändert, in denen sich die Spiele befinden.

Burning Crusade ist nun einfach „Classic“ und das ursprüngliche Classic wurde in „Classic_era“ in den Ordnern umbenannt. Eure alten Addons sind also nun im falschen Ordner und funktionieren dort nicht mehr ordnungsgemäß.

Ihr könnt weiterhin beide Versionen spielen, müsst aber bei der Installation von Addons nun darauf achten, die richtige Version des Spiels und den richtigen Ordner zu nutzen:

Retail-WoW ist auf Version 9.0.5 und der Ordner heißt „_retail_“

Burning Crusade ist auf Version 2.5.1 und der Ordner heißt „_classic_“

Classic ist auf Version 1.13.7 und der Ordner heißt „_classic_era_“

Einige Addon-Autoren haben sich noch nicht auf BC Classic eingestellt und es gibt noch keine neuen Versionen. Addon-Manager wie WoWUp mussten sich deswegen nun ebenfalls etwas umstellen. Wenn ihr jedoch unseren Guide beachtet, sollte alles ohne Probleme funktionieren.

Was sind Addons? Mit Addons könnt ihr euch verschiedene Mechaniken im Spiel leichter machen oder euch zusätzliche Funktionen besorgen. Sie ermöglichen euch etwa, eure Aktionsleisten frei umher zu schieben, die Namensplaketten der Gegner zu verändern oder euren Schaden und den der Gruppe zu überprüfen. Besonders in Dungeons und Raids sind Addons beliebt, um bestimmte Boss-Mechaniken leichter zu spielen.

Addons für BC Classic mit WoWUp installieren

Was ist WoWUp? Der neue Addon-Manager kam kurz vor Shadowlands auf und erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Er ist eine Alternative zum etablierten Curse-Client, arbeitet aber nicht mit dem in der Community eher unbeliebten Overwolf zusammen.

Mit WoWUp könnt ihr neue Addons installieren und alte Addons deinstallieren oder updaten. Dabei bekommt der Manager Daten sowohl von der Website von Curse als auch von anderen Websites und den Autoren selbst.

WoWUp gibt euch eine Übersicht über eure Addons. Rechts unten könnt ihr den Manager updaten, wenn ihr ihn bereits habt.

So nutzt ihr WoWUp: Auf WoWUp.io findet ihr die aktuellste Version des Managers, 2.3.0. Diese braucht ihr unbedingt, damit ihr eure Addons richtig verwalten könnt. Installiert WoWUp und lasst es eure Ordner durchsuchen.

Normalerweise sollte WoWUp eure WoW-Installation automatisch finden. Über „Einstellungen“ könnt ihr jedoch auch manuell suchen. Für neue Addons in BC Classic geht ihr wie folgt vor:

stellt im Dropdown links oben „Classic“ ein – das steht für Burning Crusade

sucht im Reiter „Addons installieren“ nach Addons, die ihr haben wollt

installiert die Addons über den entsprechenden Button

unter „Meine Addons“ findet ihr installierte Addons und die Möglichkeit, sie zu updaten

ihr findet bei uns auch einen ausführlichen Guide zu WoWUp

Wenn ihr vor BC Classic bereits das „alte Classic“ gespielt habt, müsst ihr bei WoWUp nach den Versionen eurer Addons schauen. Steht dort noch Version 1.13.7 für das Addon, solltet ihr es deinstallieren und nach er entsprechenden Ausgabe für Version 2.5.1 suchen.

Addons für BC Classic ohne WoWUp installieren

Wenn ihr Addons lieber manuell installieren wollt, geht das auch ohne einen Manager. Dazu müsst ihr die Addons von ihrer jeweiligen Quelle herunterladen und anschließend in eurem Addon-Ordner entpacken. Den findet ihr für BC Classic unter folgendem Pfad:

[…]\World of Warcraft\_classic_\Interface\AddOns

Addons bekommt ihr von Datenbanken oder den Anbietern selbst. Viele Autoren laden ihre Werke direkt auf Github hoch oder vertreiben sie über die Website Curse. Achtet lediglich darauf, dass die Version des Addons stimmt. Bei Curse könnt ihr explizit nach Addons für Version 2.5.1 filtern (via Curseforge.com).

Drei wichtige Addons in BC Classic

Viele Spieler suchen aktuell nach Addons, die sie in BC Classic installieren wollen. Die am häufigsten gesuchten Addons haben wir hier für euch aufgelistet.

Auktionshaus-Addons wie Auctioneer

Was machen die Addons? Mit diesen Addons könnt ihr eure Handhabung im Auktionshaus verbessern. In Classic und Burning Crusade fehlen viele der Qualitäts-Änderungen im Auktionshaus, die WoW heutzutage in Retail bereits hat.

Die Addons erlauben es euch, eure Auktionen zu verwalten, leichter einzustellen und abzubrechen und liefern eine bessere Übersicht. Außerdem könnt ihr die Datenbanken aller Auktionen scannen und erhaltet so einen Einblick in die Preise und es ist leichter, zu filtern.

Diese Addons gibt es: Auctioneer ist eines der beliebtesten Addons fürs Auktionshaus, hat nach unseren Informationen aber keine aktuelle und einwandfrei funktionierende Version für BC Classic. Es gibt allerdings drei Alternativen, die ein Update oder einen Fix erhalten haben:

AuctionBuddy (via Curseforge.com)

Auctionator über einen Fix (via Curseforge.com)

TradeSkillMaster, kurz TSM (via Curseforge.com)

Die Addons verändern auch das Aussehen vom Auktionshaus. Hier: TSM.

Bei allen Addons kann es aktuell trotzdem noch zu Problemen kommen. Einige Spieler berichten davon, dass andere Auktionen ins Auktionshaus zu absurden Preisen stellen, welche die Addons verwirren. Mit TradeSkillMaster hatten wir bei den Tests die wenigsten Probleme.

Ihr findet Auctionator, AuctionBuddy und TSM auch auf WoWUp. Auctioneer gibt es im Moment nur über Curse (via Curseforge.com).

Questie – Addon um leichter zu leveln

In BC Classic wird euch nicht angezeigt, wo ihr für eine Quest hingehen müsst. Wenn ihr eine Aufgabe annehmt, müsst ihr aus dem Text lesen, wo genau sich diese befindet. Mit Questie könnt ihr das jedoch umgehen.

Questie übernimmt im Prinzip die Aufgabe, welche die Karte in WoW heute hat: Das Addon zeigt euch an, wo ihr Quest-Mobs findet oder neue Quests annehmen könnt. So wird Leveln leichter, insbesondere wenn ihr nicht ständig im Netz nach Lösungen suchen wollt oder die Quests nicht noch von früher auswendig kennt.

Ihr findet Questie auf WoWUp oder direkt über die Website (via Github.com). Im offiziellen Discord von Questie erhaltet ihr auch Hilfe zum Addon und könnt euch mit anderen Nutzern unterhalten (via Discord.com).

Questie zeigt euch an, wo ihr Quests zu erledigen habt.

Bagnon für bessere Taschen

Mit Bagnon könnt ihr all eure Taschen zusammenfassen und euer Inventar so leichter organisieren. Außerdem verbessert das Addon die Übersicht über eure Bank und erlaubt es euch, von überall zu sehen, was sich dort befindet.

Besonders mit vielen größeren Taschen wird die Übersicht so stark verbessert. Aber auch auf einem neuen Charakter mit wenigen Taschen ist Bagnon nützlich, da es wichtige oder unnütze Gegenstände hervorhebt. So lassen sich Items leichter sortieren.

Für Bagnon gibt es aktuell noch keine Version für Burning Crusade, allerdings sollte die Classic-Version funktionieren. Die könnt ihr euch allerdings nicht über WoWUp herunterladen. Ihr findet Bagnon direkt auf Curse (via Curseforge.com).

Bagnon fasst alle Taschen und den Schlüsselbund zusammen. Mit dem Befehl “/bagnon bank” seht ihr von überall aus eure Bank.

Ihr findet bei WoWUp und Curse noch haufenweise andere Addons, die ihr bereits nutzen könnt. Wenn eure liebsten Addons noch kein Update erhalten haben, solltet ihr immer wieder vorbeischauen. Viele Autoren arbeiten gerade noch an neuen Versionen und bis zum Release von BC Classic werden mit Sicherheit noch einige weitere Addons dazukommen. BC Classic erscheint am 2. Juni. Mehr Infos dazu findet ihr in unserem Special:

WoW Classic The Burning Crusade: Alles zu Release, Pre-Patch und Content-Phasen